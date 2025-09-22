PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! Otomobil ithalatı ile ilgili uygulanacak yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı. Düzenlemeye göre ABD menşeili araçlardan ek vergi kaldırılırken elektrikli araçların ithalatına yerli üretim pazarının korunması amacıyla yüzde 30'luk ek vergi getirildi.

Otomobil ithalatı ile ilgili düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı | Hangi otomobillerde ek vergi kalktı?

Otomobil ithalatına yönelik yeni düzenlemeler kapsamında bazı binek otomobillerin dış alımında ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YERLİ ÜRETİMİN PAZAR PAYI KORUNACAK

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'de üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan yerli ve milli üretimin, yoğun ithalat baskısına ve haksız rekabete karşı savunulması, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdamın korunması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, iç ve dış piyasa gelişmelerinin, küresel trendlerin ve özellikle son dönemde dünya ticaretinde hızla artan korumacılık eğilimlerinin de dikkate alınarak ithalat politikalarının sürekli güncellendiği belirtildi.

Bu kapsamda, otomotiv sektörünün, ana ve yan sanayi üretimiyle oluşturduğu katma değer, ihracattaki yeri ve beraberinde getirdiği doğrudan ve dolaylı istihdamlar nedeniyle diğer sanayileşmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de önemli ve stratejik bir role sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada, gelinen aşamada, otomotiv piyasasında yaşanan küresel trendler, tedarik zincirindeki değişim ve dönüşümler, son dönemde dünya ticaretinde artış gösteren ve Türkiye'yi de yakından etkileyen ticaret savaşları ve artan korumacılık eğilimlerinin de dikkate alınarak, otomotiv sektörünün büyük ölçüde artan ithalatın baskısına ve haksız rekabete karşı gerekli tedbirlerle korunması ihtiyacı ortaya çıktığı kaydedildi.

İTHALATA EK VERGİ
Bu kapsamda, artan ithalat baskısı karşısında, yerli üretimin pazardaki payını ve sektörün istihdamını korumak üzere, sektör ve tüketici faydası birlikte dikkate alınmak kaydıyla binek otomobili ithalatında uygulanan mali yükümlülüklerde, konuyla ilgili tüm kurumlarla istişareler ve koordinasyon yapıldıktan sonra yeni bir düzenlemeye gidildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve uluslararası yükümlülüklerimize uygun olarak, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmamız bulunan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında, konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için yüzde 25 veya minimum 6 bin dolar yüksek olanının, plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için yüzde 30 veya minimum 7 bin dolar yüksek olanının, elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 dolar yüksek olanının ek mali yükümlülük olarak uygulanması kararlaştırılmıştır."

YÜRÜRLÜK TARİHİ BELLİ OLDU
Açıklamada, düzenlemeye konu araçların ithalatında başlamış işlemler için bir geçiş süreci de sağlandığı ve Karar hükümlerinin yayımı tarihini takip eden 60. gün yürürlüğe gireceği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığımız, ilgili kurumlarla istişare içinde, üretici ve tüketici faydasını ve otomotiv piyasasındaki küresel eğilimleri de dikkate alarak, gelişmiş ülke ekonomileri ve sanayileşmiş tüm ülkeler için stratejik konumda bulunan otomotiv sektörüne dair yeni politikalar üretmeye, yerli üretimin, istihdamın ve ihracatın geliştirilmesi için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir."

ABD MENŞEİLİ ARABALARDA EK VERGİ KALKTI
Yeni düzenlemelerden biri de 2018 yılında yürürlüğe alınan ABD'den ithal edilen otomobilleri de içine alan ek mali yükümlülüklerde yapıldı. ABD'de üretilen araçlara uygulanan ek %60 verginin kaldırılması, otomotiv sektöründe önemli bir değişikliğe kapı araladı.

ABD ÜRETİMİ ARAÇLARIN FİYATLARI DÜŞEBİLİR
Söz konusu karar nedeniyle ABD'de üretilen Mercedes, BMW, Jeep, Ford, Tesla gibi şirketlerin bazı modellerinin fiyatları düşecek.

