Otomobil ithalatı ile ilgili düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı | Hangi otomobillerde ek vergi kalktı?

Açıklamada, iç ve dış piyasa gelişmelerinin, küresel trendlerin ve özellikle son dönemde dünya ticaretinde hızla artan korumacılık eğilimlerinin de dikkate alınarak ithalat politikalarının sürekli güncellendiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'de üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan yerli ve milli üretimin, yoğun ithalat baskısına ve haksız rekabete karşı savunulması, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdamın korunması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması

Bu kapsamda, otomotiv sektörünün, ana ve yan sanayi üretimiyle oluşturduğu katma değer, ihracattaki yeri ve beraberinde getirdiği doğrudan ve dolaylı istihdamlar nedeniyle diğer sanayileşmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de önemli ve stratejik bir role sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada, gelinen aşamada, otomotiv piyasasında yaşanan küresel trendler, tedarik zincirindeki değişim ve dönüşümler, son dönemde dünya ticaretinde artış gösteren ve Türkiye'yi de yakından etkileyen ticaret savaşları ve artan korumacılık eğilimlerinin de dikkate alınarak, otomotiv sektörünün büyük ölçüde artan ithalatın baskısına ve haksız rekabete karşı gerekli tedbirlerle korunması ihtiyacı ortaya çıktığı kaydedildi.