Muhtarın köpekleri bir canı hayattan kopardı!

Kayseri'de yürüyüşe çıkan Fatma Hançer, çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Hançer, hayatını kaybederken, köpeklerin sahibi muhtar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri'de Felâhiye İlçesi Kayapınar Fatih Sultan Mahallesi'nde yaşayan ve yaşlılığa bağlı sağlık problemleri nedeniyle doktorunun düzenli yürüyüş yapması tavsiyesinde bulunduğu Fatma Hançer, mahallenin çıkış yolunda muhtarın koyun sürüsünde bulunan 3 çoban köpeğinin hedefi oldu. Üç köpek tarafından ısırılan Hançer, çoban olay yerine gelinceye kadar saldırıya uğradı. Çobanın ve vatandaşların müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken; Hançer, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma köpeğin sahibi muhtar M.C. ile çoban Y.A.'yı gözaltına aldı. Fatma Hançer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhtar M.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

