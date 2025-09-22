PODCAST CANLI YAYIN

Gökçeri ve ANKA-3: Türkiye’nin stratejik kozları dünyaya meydan okudu

Türkiye savunma sanayisinde attığı adımlarla yalnızca bölgede değil, küresel arenada da konuşuluyor. Yerli imkanlarla geliştirilen gözetleme balonu Gökçeri ve insansız savaş uçağı ANKA-3, İsrail’den ABD’ye kadar birçok ülkede manşetlerde yerini aldı.

İki sistem de yalnızca birer askeri ürün değil; Türkiye'nin istihbaratta, diplomaside ve ihracatta elini güçlendiren stratejik kozlar olarak değerlendiriliyor.

GÖKÇERİ 18 GÜN HAVADA KALABİLİYOR

Yerli mühendislerin imzasını taşıyan Gökçeri, 40 metre uzunluğundaki dev balonuyla 1.200 metreye kadar yükseliyor ve tam 18 gün boyunca kesintisiz görev yapabiliyor. Optik ve termal kameralar, iletişim röleleri ve elektronik harp sistemleriyle donatılabilen balon, gerektiğinde entegre silahlarla da sahada üstünlük sağlıyor. Bu özellikleri sayesinde Türkiye, sınır güvenliğini güçlendiriyor ve istihbaratta yeni bir seviyeye çıkıyor.

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTAN TEKNOLOJİ

Gökçeri'nin alt sistemlerinin büyük kısmı Türkiye'de üretildi. Helyum kompresöründen fiber optik kablolara, yazılım ve sensörlerden sızdırmaz çeper teknolojisine kadar birçok kritik parça yerli imkanlarla geliştirildi. Böylece hem uçuş süresi uluslararası standartların üzerine çıkarıldı hem de Türkiye'nin dışa bağımlılığı kritik ölçüde azaldı.

ANKA-3'E ABD'DEN YAKIN MERCEK

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA-3, son olarak ABD merkezli The National Interest dergisinde mercek altına alındı. Dergi, ANKA-3'ün "Orta Doğu'daki askeri dengeleri değiştirecek ve Batı teknolojisine alternatif olacak" stratejik bir platform olduğunu vurguladı. Pilotları riske atmadan gelişmiş hava savunmalarına karşı operasyon yapabilme kabiliyetiyle öne çıkan sistemin, Türkiye'yi küresel silah pazarında güçlü bir aktör haline getireceği değerlendirildi.

YENİ NESİL SAVAŞIN HABERCİSİ

ABD basını, ANKA-3'ün yalnızca bir insansız hava aracı değil, aynı zamanda "yeni nesil savaşın habercisi" olduğunu yazdı. Gelişmiş gizlilik kabiliyeti, Ege'deki hava sahası gerilimlerinden terörle mücadeleye kadar pek çok alanda Türkiye'ye avantaj sağlıyor. İHA merkezli savaş konseptine geçişin ilk işareti olarak görülen ANKA-3'ün 2026'da tanıtılması bekleniyor.

ULUSLARARASI PAZARDA YOĞUN İLGİ

Hem Gökçeri hem ANKA-3, dünya fuarlarında ve kulislerinde dikkat çekiyor. Gökçeri, IDEF Savunma Fuarı'nda Ukrayna, Litvanya ve Körfez ülkelerinden yoğun talep görürken; ANKA-3, Batı teknolojisinin kısıtlamalarından kurtulmak isteyen birçok ülkenin yakın markajında. Türkiye böylece savunma ihracatında yeni bir sayfa açma fırsatını yakalıyor.

STRATEJİK KOZ: TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN GÜCÜ

İsrail medyası Gökçeri'yi "Türkiye'nin stratejik kozu" olarak tanımlarken, ABD basını ANKA-3'ü "küresel dengeleri değiştirecek yeni nesil platform" diye nitelendirdi. Hem balon teknolojisi hem de insansız savaş uçakları, Türkiye'yi sadece bölgesinde değil, dünya çapında da oyun kurucu aktör haline getiriyor.

