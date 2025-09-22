Gökçeri ve ANKA-3: Türkiye’nin stratejik kozları dünyaya meydan okudu

İki sistem de yalnızca birer askeri ürün değil; Türkiye'nin istihbaratta, diplomaside ve ihracatta elini güçlendiren stratejik kozlar olarak değerlendiriliyor.
GÖKÇERİ 18 GÜN HAVADA KALABİLİYOR
Yerli mühendislerin imzasını taşıyan Gökçeri, 40 metre uzunluğundaki dev balonuyla 1.200 metreye kadar yükseliyor ve tam 18 gün boyunca kesintisiz görev yapabiliyor. Optik ve termal kameralar, iletişim röleleri ve elektronik harp sistemleriyle donatılabilen balon, gerektiğinde entegre silahlarla da sahada üstünlük sağlıyor. Bu özellikleri sayesinde Türkiye, sınır güvenliğini güçlendiriyor ve istihbaratta yeni bir seviyeye çıkıyor.
DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTAN TEKNOLOJİ
Gökçeri'nin alt sistemlerinin büyük kısmı Türkiye'de üretildi. Helyum kompresöründen fiber optik kablolara, yazılım ve sensörlerden sızdırmaz çeper teknolojisine kadar birçok kritik parça yerli imkanlarla geliştirildi. Böylece hem uçuş süresi uluslararası standartların üzerine çıkarıldı hem de Türkiye'nin dışa bağımlılığı kritik ölçüde azaldı.
ANKA-3'E ABD'DEN YAKIN MERCEK
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA-3, son olarak ABD merkezli The National Interest dergisinde mercek altına alındı. Dergi, ANKA-3'ün "Orta Doğu'daki askeri dengeleri değiştirecek ve Batı teknolojisine alternatif olacak" stratejik bir platform olduğunu vurguladı. Pilotları riske atmadan gelişmiş hava savunmalarına karşı operasyon yapabilme kabiliyetiyle öne çıkan sistemin, Türkiye'yi küresel silah pazarında güçlü bir aktör haline getireceği değerlendirildi.