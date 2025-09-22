Esrarengiz ölüm! Cinayet mi? İntihar mı?

İstanbul Fatih'te yaşayan yabancı uyruklu Züleyha E.'den haber alamayan komşuları, durumu ev sahibine bildirdi. Ev sahibi, çilingir yardımıyla girdiği dairede genç kadını yatak odasında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Züleyha E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



'SEVGİLİSİ ŞİDDET UYGULUYORDU'

Olayla ilgili soruşturma sürerken, aynı binada yaşayan Ahmet Eskimiş, "Geleni gideni çok oluyordu. Bildiğim kadarıyla Türk vatandaşı olmayan bir sevgilisi vardı. Daha önce birkaç kez şiddet uyguladığını duyduk. Tam olarak bilmiyorum ama sürekli şiddet gösteriyordu" dedi.



Züleyha E., evde boğazı kesilmiş halde bulundu