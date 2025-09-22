PODCAST CANLI YAYIN

Can Holding’e kara para operasyonu! Doğa Koleji'ne kayyum atandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Can Holding soruşturmasında Can Holding'e bağlı 1 şirkete daha kayyum atandı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye kayyum olarak TMSF’yi atadı.

Giriş Tarihi:
Can Holding’e kara para operasyonu! Doğa Koleji'ne kayyum atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçları yönünden yürütülen soruşturma çerçevesinde, Can Holding'e bağlı yüklü miktarda mal varlığı bulunan ancak herhangi bir tedbire konu edilmeyen 1 şirket daha tespit edildi.
Tespit edilen şirketlerin aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Bunun üzerine, Sulh Ceza Hakimliği tarafından söz konusu şirketlere kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) atanmasına karar verildi.
Soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi. Kayyum atanan şirketin "Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş." olduğu öğrenildi.
Can Holdinge kara para operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holdingdeki hisselerine el konuldu | 5 şüpheliye tutuklama Tekdağa ev hapsiCan Holdinge kara para operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holdingdeki hisselerine el konuldu | 5 şüpheliye tutuklama Tekdağa ev hapsi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan ABD merkezli Newsweek'e yazdı: "Filistin'i tanımak işgale karşı en güçlü cevaptır"
ABD Büyükelçisi Tom Barrack Gazze'de katliam yapan İsrail'i korudu Orta Doğu'da savaş çığırtkanlığı yaptı!
Türk Telekom
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
CHP'nin fonladığı TELE1'de skandal KJ: Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu ile bir tuttular! Bakan Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı
Galatasaray'da forvet bombası! Okan Buruk transferde o isimleri istedi
Başkan Erdoğan'a zaman ayarlı saldırı: CIA aparatı Michael Rubin sahneye çıktı!
Mabel Matiz "müstehcenlikten" ifadeye çekildi! Sahnede itiraf etti adliyede kıvırdı | Yurt dışı yasağı getirildi
Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti dünya basınında: Kritik dönemeç ve güçlü mesaj vurgusu dikkat çekti
Aylar sonra bir ilk! Trump ve Musk ABD’li aktivist Kirk’in anma töreninde bir araya geldi
Başkan Erdoğan konuştu İsrail tutuştu: Katz'dan Suriye'de işgal pozu
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Otel sahibi Halit Ergül'ün kızının savunması mahkeme salonunu karıştırdı
58 yıl aradan sonra BM’de konuşacak Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara New York'ta
Başkan Erdoğan ABD'deki Türkevi'ne geldi! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Gökçeri ve ANKA-3: Türkiye’nin stratejik kozları dünyaya meydan okudu
Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin'i devlet olarak tanıdı! Netanyahu'dan ilhak tehdidi
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
Dua Lipa İsrail'in soykırımına tepki gösteren Kneecap'in sahnesine engel olmaya çalışan menajeri ile yollarını ayırdı
CHP'nin Çağlayan provokasyonunda hesap zamanı! Özgür Çelik hakim karşısına çıktı duruşma 23 Şubat'a ertelendi
Gazze’de İsrail’in paralı çetesi Ebu Şebab, Yahudilere tebrik mesajı paylaştı | Ebu Şebab kimdir?