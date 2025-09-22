Berkay'ın ailesinden adalet feryadı

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 Mart 2025'te bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Berkay Melikoğlu'nun (17) ailesi, basın açıklaması yaptı. Acılı annebaba ve abla, tüm çocukların sesi olmak için adalet arayışlarını sürdüreceklerini belirtirdi. Berkay'ın ablası Işıl Melikoğlu konuşmasında, "Herkese bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Ben Işıl, 3 Mart 2025 tarihinde Turhal'da şerefsizce bıçaklanarak katledilen 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu'nun ablasıyım. Evet, 17 yaşında bir çocuk sebepsizce 18 yaşındaki bir katil tarafından katledildi. Bugün burada Berkay'ın ve tüm çocuklarımızın sesi olmak için toplandık" dedi. Olay sonrası A.M.Ö.'nün (18) tutuklandığı davanın ilk duruşması 31 Ekim'de görülecek