Yurt skandalında 4 gözaltı

İstanbul Cevizlibağ'daki Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda bakım sırasında konaklayan işçiler, kız öğrencilerin dolap kilitlerini kırdı. Kişisel eşyalarını karıştırdı. Geride taciz içerikli yazılar bıraktı. Görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı. Bir ranza altına sosyal medya hesabını yazdığı tespit edilen Orhan Dilsiz perşembe günü yakalandı. Aynı yurtta kalan bir öğrenciye mesaj atan H.Ü. isimli şüpheli Muğla'da, yurt içerisinde alkol alan S.A. ve M.R. isimli şüpheliler ise Kahramanmaraş'ta önceki gün gözaltına alındı.