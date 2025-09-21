PODCAST CANLI YAYIN

TEKNOFEST'e projeler damga vurdu

TEKNOFEST İstanbul'u son gününde de on binlerce kişi ziyaret etti. Yerli ve milli teknolojilerin sergilendiği festivale, gençler de icatlarıyla katıldı. Tarım Teknolojileri alanında yarışan Emin Osman Atcı, "Bir kapsül tasarladık. Bunu ineğe ağız yoluyla yutturuyoruz. Kamera görüntüleri ile kapsülden gelen veriler birleşiyor. Bu sayede çiftçi, her ineğin sağlık durumundan ayrı ayrı haberdar oluyor" dedi. Ayrıca Türkiye'nin yerli sosyal medya uygulaması NSosyal'in yetkililerinden Büşra Bulut da yerli ve milli bir mesajlaşma uygulaması geliştirmek için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri de "Akıllı Çiftlik" projesini geliştirdi.

