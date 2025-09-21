Orman yangınlarıyla canhıraş mücadele sürüyor! 218 ev tahliye edildi

Köyceğiz Akköprü ve Milas Kıyıkışlacık yangınları ile mücadele gece boyunca karadan devam ediyor. Yüzlerce personel ve araçla alevlerin önüne geçilmeye çalışılıyor. Yangın söndürme ekipleri, karadan alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Gecenin karanlığında alevlerin içindeki cansiperane mücadele ile yangının kontrol alınması için çaba sarf ediliyor. Yangında şu ana kadar 218 ev boşaltılırken, 582 vatandaşın güvenli bölgeye naklinin sağlandığı öğrenildi. Öte yandan, alevlere müdahale sırasında 20 kişinin yangından etkilendiği, 19'unun tedavisinin ayakta yapıldığı, 1 kişinin ise tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Milas Kıyıkışlacık yangınına 22 arazöz ve su tankeri, 4 iş makinesi ve 144 personel karadan, 5 hava aracı gündüz saatlerinde yangına müdahale ediyor.



Alanya alevlere teslim olurken, Köyceğiz de aynı felaketle boğuşuyor.



Vatandaşlar, yangınlar nedeniyle evlerini terk etti.