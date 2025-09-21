PODCAST CANLI YAYIN

Orman yangınlarıyla canhıraş mücadele sürüyor! 218 ev tahliye edildi

Köyceğiz ve Milas'taki orman yangınlarıyla gece boyunca karadan mücadele sürüyor. 218 ev boşaltıldı, 582 kişi güvenli bölgeye taşındı. 20 kişi yangından etkilendi, 1’i hastanede tedavi görüyor.

Giriş Tarihi:
Orman yangınlarıyla canhıraş mücadele sürüyor! 218 ev tahliye edildi

Köyceğiz Akköprü ve Milas Kıyıkışlacık yangınları ile mücadele gece boyunca karadan devam ediyor. Yüzlerce personel ve araçla alevlerin önüne geçilmeye çalışılıyor. Yangın söndürme ekipleri, karadan alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Gecenin karanlığında alevlerin içindeki cansiperane mücadele ile yangının kontrol alınması için çaba sarf ediliyor. Yangında şu ana kadar 218 ev boşaltılırken, 582 vatandaşın güvenli bölgeye naklinin sağlandığı öğrenildi. Öte yandan, alevlere müdahale sırasında 20 kişinin yangından etkilendiği, 19'unun tedavisinin ayakta yapıldığı, 1 kişinin ise tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Milas Kıyıkışlacık yangınına 22 arazöz ve su tankeri, 4 iş makinesi ve 144 personel karadan, 5 hava aracı gündüz saatlerinde yangına müdahale ediyor.


Alanya alevlere teslim olurken, Köyceğiz de aynı felaketle boğuşuyor.


Vatandaşlar, yangınlar nedeniyle evlerini terk etti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan ABD'de iki kritik temas! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
AK Parti'den CHP'li Özel'in Başkan Erdoğan'a iftiralarına sert tepki: Tam bir siyasi cehalet örneği
Siyonistlerin peşinde olduğu yazıtlar nasıl bulundu? Payitahta neden getirildi? Uzman isim açıkladı: Kudüs, Osmanlı toprağıydı
Emekli hesapları değişiyor! Yeni yılda emekli maaş hesabı da değişecek... İşte hesaplamalar...
Samsun'da kaza süsüyle cinayetten yasak ilişki çıktı! Serdar Kıyak meğer aynı hastanede çalıştığı psikolog ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı
Trabzonspor'dan Arda Kardeşler tepkisi: "Kötü niyet ve ahlaka aykırı! Hakemliği bitmiştir"
Casus filmi gibi | Aidat Savaşı | Nelere dikkat edilmeli? TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı
Devletlerin Filistin'i tanıma kararı sonrası İsrail Gazze'deki saldırılarını artırdı!
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor... Özgür Özel'den blok liste dayatması! Kılıçdaroğlu'na "Gel şaibeyi akla" telefonu
Fırtına evinde kayıp! Trabzonspor - Gaziantep FK: 1-1 | MAÇ SONUCU
Cevizlibağ kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı
Yurtta yangınlarla mücadele! Bakan Yumaklı duyurdu: Alanya Aliefendi'deki alevler tamamen kontrol altında
Ata'nın sağlığı için bugün son! Alperen Şengün'den destek...
Başkan Erdoğan 20 yıldır BM'de hakikatı haykırıyor! Filistin'e ses Gazze ve Kudüs'e nefes oldu: İsrail'i haritalarla bozguna uğrattı
Domenico Tedesco kararını verdi! Kasımpaşa maçında forma o yıldızların
Alişan'dan siyonistlere Gazze tepkisi: "Yıkılasın İsrail enkazını göreyim"
Ya YPG entegre olacak ya "kılıç" kınından çıkacak! Şara "PKK sabote ediyor" dedi... TAKVİM sabotajları ve sabotajcıları deşifre etti
Charlie Kirk suikastçısı Tyler Robinson’ın 3 yıl önceki görüntüleri polis kamerasında çıktı
Aylar önce sessiz sedasız nişanlandılar! Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in müstakbel eşi bakın kim çıktı
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra'nın talihsizliği Selim'in mucizesi: "3 ay ömrüm kalmış"| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı