Kedi taşınınca depresyona girdi

Çiğdem Akkaya Yener, beş yaşındaki tekir cinsi kedisi Paşa ile bir yıl önce Sivas'a ailesinin yanına taşınma kararı aldı. Paşa, kente geldikten sonra rahatsızlandı. Ev içerisinde geceleri bağırmaya ve çevreye zarar vermeye başlayan Paşa için Yener, beş ay önce veteriner hekime başvurdu. Genel muayenesi yapılan Paşa'nın şehir değişikliği nedeniyle strese ve depresyona girdiği tespit edildi. Paşa için tedaviye başlayan veteriner hekim, insanların tedavisinde uygulanan antidepresan ilaçlarını kullanma kararı aldı. Paşa, belirli miktarda kontrollü bir şekilde uygulanan antideprasan ilaçlarına olumlu yanıt verdi. Paşa'nın sahibi Çiğdem Akkaya, "Uzun süre gece devam bağırma şikayetlerimiz vardı. Sonrasında birçok tetkik yapıldı. Tetkikler sonrasında herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Sonrasında hekimimiz antidepresan kullanmayı önerdi. Antidepresana başladıktan sonra gerçekten ikimizin de yaşam kalitesi arttı" dedi.



Paşa'nın tekrar eski sağlığına kavuşması, büyük üzüntü yaşayan Yener ailesini çok mutlu etti.