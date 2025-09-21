PODCAST CANLI YAYIN

Katil ve işbirlikçileri! Kan donduran detaylar

Ayşe Tokyaz, eski polis Cemil Koç tarafından vahşice hayattan koparıldı. Kan donduran yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayetin işlendiği apartmanda güvenlik görevlisi, katile zaman kazandırdı. Zanlı, eve temizlikçi çağırdı.

İstanbul Küçükçekmece'de temmuz ayında eski polis Cemil Koç tarafından vahşice öldürülüp cesedi valiz içerisinde yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayetin işlendiği apartmanda güvenlik görevlisi olarak çalışan Oğuz Can'ın, olay günü katil Cemil Koç'a zaman kazandırmak için arama yapmaya gelen polislere, Koç'un bir kadınla birlikte siteden ayrıldığını söylediği ortaya çıktı. Katil Cemil Koç'un ise eve iki yabancı uyruklu temizlikçi gönderdiği öğrenildi. Başsavcılık tarafından 4 polis ve güvenlik görevlisi hakkında iddianame hazırlandı.

10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ
İddianamede polis memurları Uğurcan D., Onur B., Mert S., ve Cemal Ç.'nin 'görevi kötüye kullanma' ve 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarından 3 yıl 6 aydan 10 yıla kadar, güvenlik görevlisi Oğuz Can'ın ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.

