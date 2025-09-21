PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da gizemli ölüm: Fatih'te yabancı uyruklu kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

Fatih’te komşularının uzun süre haber alamadığı Züleyha E. (36), ev sahibinin çilingir yardımıyla girdiği dairede boğazı kesilmiş halde bulundu. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan kadının ölümüyle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul'da gizemli ölüm: Fatih’te yabancı uyruklu kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

Olay, dün gece saatlerinde Aksaray Mahallesi Sulu Bostan Sokak'taki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Züleyha E.'den uzun süredir haber alamayan komşuları durumu ev sahibine bildirdi. Daireye gelen ev sahibi, çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak içeri girdi.

Yatak odasında Züleyha E.'yi hareketsiz yatarken bulan ev sahibi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Züleyha E.'nin boğazı kesilmiş halde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'ERKEK ARKADAŞI VARDI SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU'

Olayla ilgili soruşturma sürerken, aynı binada yaşayan Ahmet Eskimiş, "Geleni gideni çok oluyordu. Genellikle tanımadığımız kişiler gelirdi. Gürültü nedeniyle birkaç kez uyardık. Bazı komşularda numarası vardı, mesajlaşma uygulamasında son görülmesi Çarşamba günüydü. Genellikle tek yaşıyordu ama arkadaşları sık sık gelip gidiyordu. Bildiğim kadarıyla Türk vatandaşı olmayan bir sevgilisi vardı. Daha önce birkaç kez şiddet uyguladığını duyduk. Tam olarak bilmiyorum ama sürekli şiddet gösteriyordu" dedi.

