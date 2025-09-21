PODCAST CANLI YAYIN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! FETÖ operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 97 şüpheliden 16'sının tutuklandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! FETÖ operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda son bir hafta içinde FETÖ'ye yönelik 39 operasyon düzenlediklerini aktaran Yerlikaya, bu operasyonlarda 97 şüphelinin yakalandığını, 16'sının tutuklandığını, 27'si hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını kaydetti.

FETÖ operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandıFETÖ operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı

Bu Kabine döneminde FETÖ'ye yönelik 11 bin 667 operasyon gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu operasyonlarımızda toplam 19 bin 25 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. 3 bin 512'si tutuklandı. 4 bin 41'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonları gerçekleştiren polisimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump iddialarına: Sağır duymaz uydurur
CANLI TAKİP | CHP'de olağanüstü kurultayında dikkat çeken detay! Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuk ayrılmadı!
Başkan Erdoğan'dan ABD'de iki kritik temas! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak | İşte Başkan Erdoğan'ın ABD çantasındaki 5 kritik dosya
Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor! Ali Koç mu Sadettin Saran mı?
Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul'da yağmur uyarısı var mı?
AK Parti'den CHP'li Özel'in Başkan Erdoğan'a iftiralarına sert tepki: Tam bir siyasi cehalet örneği
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasında şartlar neler? Kaç kişi yararlanabilecek? 4 soruda TOKİ kampanyası
Siyonistlerin peşinde olduğu yazıtlar nasıl bulundu? Payitahta neden getirildi? Uzman isim açıkladı: Kudüs, Osmanlı toprağıydı
Karadeniz'de şiddetli yağışlar sele neden oldu! AFAD'dan Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin'e turuncu alarm
Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere tehdit: Kıpırdayanı rezil ederim!
Emekli hesapları değişiyor! Yeni yılda emekli maaş hesabı da değişecek... İşte hesaplamalar...
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı sonrası flaş sözler! "Böyle gitmez Fatih hoca"
Samsun'da kaza süsüyle cinayetten yasak ilişki çıktı! Serdar Kıyak meğer aynı hastanede çalıştığı psikolog ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı
Trabzonspor'dan Arda Kardeşler tepkisi: "Kötü niyet ve ahlaka aykırı! Hakemliği bitmiştir"
Ya YPG entegre olacak ya "kılıç" kınından çıkacak! Şara "PKK sabote ediyor" dedi... TAKVİM sabotajları ve sabotajcıları deşifre etti
Devletlerin Filistin'i tanıma kararı sonrası İsrail Gazze'deki saldırılarını artırdı!
Yurtta yangınlarla mücadele! Bakan Yumaklı duyurdu: Alanya Aliefendi'deki alevler tamamen kontrol altında
Başkan Erdoğan 20 yıldır BM'de hakikatı haykırıyor! Filistin'e ses Gazze ve Kudüs'e nefes oldu: İsrail'i haritalarla bozguna uğrattı
Domenico Tedesco kararını verdi! Kasımpaşa maçında forma o yıldızların
Aylar önce sessiz sedasız nişanlandılar! Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in müstakbel eşi bakın kim çıktı