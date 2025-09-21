Doktor tiyatrosu

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı asistanlarından 33 yaşındaki Doktor Serdar Kıyak, eşi Gülşah Kıyak ve 1 yaşındaki oğlu Poyraz'ın bulunduğu araç 12 Eylül günü Kızılırmak nehrine uçmuştu. Kazada sadece Serdar Kıyak sağ kurtulmuştu. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Doktor Kıyak'ın abartılı davranışları, sudan telefonu ve cüzdanı ile birlikte çıkmış olması, kurtarma için bir eylemde bulunmaması üzerine soruşturma derinleştirildi. Kıyak, olay günü eşinin ön koltukta uyuduğunu, oğlu Poyraz'ın ağlaması sebebiyle arkaya dönüp çocuğu susturmaya çalıştığı anda aracın uçuruma yaklaştığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini anlattı. Ancak sorgudaki yeni ifadeleri, Kıyak'ın eski sözlerini yalanlıyordu. Aynı hastanede psikolog olarak çalışan Didem C. ile ilişki yaşadığını ve aşk mesajlarını eşi Gülşah'ın gördüğünü, aralarında tartışma çıktığını kabul etmek zorunda kalan Serdar Kıyak'ın olay günü çekilen görüntüleri de cinayet ihtimalini güçlendirdi. Kıyak'ın olay sonrası üzeri ve saçları kuruydu. Bu da olaydan önce sürücü koltuğundan inip, aracı Kızılırmak'a itmiş olabileceği ihtimalini artırdı.



Cezaevinde intihara teşebbüs eden Serdar Kıyak, Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayrıca bilgisayar ve cep telefonu incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.