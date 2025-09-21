Başkan Erdoğan BM’de İsrail’in zulmünü gündeme taşıyacak

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın temel ilkelerini hiçe sayarak bölgeyi kana bulayan İsrail'in mezalimini dünyaya haykıracak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda geçmişte yaptığı 14 hitabında dünya meselelerine yönelik 'manifesto niteliğinde' mesajlar vererek doktrin oluşturdu. BM'nin reform ihtiyacını 'Dünya beşten büyüktür' ifadesiyle dile getiren Erdoğan, hitaplarında, geçmişte de görmezden gelinen Filistin konusuna parantez açarak dünyaya ders verdi.



YENİ ÜLKELER TANIYACAK

Erdoğan'ın 80'inci BM Genel Kurulu'nda uluslararası topluma İsrail'in tüm insanlık suçlarının hesabını vermesi, bu olana kadar da dünyanın Netanyahu hükümetine baskı ve yaptırım uygulaması yönünde çağrı yapması bekleniyor. Gazze'de zulmün sona ermesi için, hukuki, diplomatik, istihbari, ekonomik ve politik olmak üzere her mecrada varlık gösterilmeye devam edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 7 Ekim 2023'ten bu yana uluslararası mecrada ve ikili görüşmelerinde Gazze'de yaşananları net şekilde muhataplarına aktarmasının da etkisiyle birçok ülke Filistin'i tanıma ve iki devletli çözümü destekleme yönünde irade beyanında bulundu. Halihazırda 150 ülke Filistin'i tanıyor. İngiltere, Fransa, Kanada, Malta, Yeni Zelanda, Portekiz, Avusturya Filistin'i tanıma niyetini belli etti. Türkiye'nin, BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanımaya yakın ülkelerle bir araya gelebileceği değerlendiriliyor.

Başkan Erdoğan, geçen perşembe Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul etmişti.