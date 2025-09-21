PODCAST CANLI YAYIN

Ata'nın sağlığı için bugün son! Alperen Şengün'den destek...

SMA hastası Ata’nın babası Ahmet Miraç Taran, ilacın işe yaraması için sadece bir günleri kaldığına dikkat çekti. Alperen Şengün’ün hediye ettiği formayla eksiklerini tamamlayacaklarını söyledi.

Giriş Tarihi:
Ata'nın sağlığı için bugün son! Alperen Şengün'den destek...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan ve geçen yıl evlenen Aleyna-Ahmet Miraç Taran çiftinin, 21 Mart'ta dünyaya gelen Çağan Ata adlı oğullarına henüz 18 günlükken, SMA'nın en yaygın ve ağır türü olan Tip-1 (Werdnig-Hoffmann) teşhisi konuldu. Valilik onayıyla yardım kampanyası başlatan aile, kermes, konser biletleri gibi farklı yardım kampanyaları düzenledi. SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden 6 aylık Çağan Ata Taran'ın tedavi süreci için Milli basketbolcu Alperen Şengün de Milli Takım oyuncularının tamamının imzasını taşıyan formasını hediye etti.

Alperen Şengün (Takvim.com.tr)Alperen Şengün (Takvim.com.tr)

Forma, Şengün'ün kendi sosyal medya hesabı ve Bursaspor Basket'in sosyal medyasından paylaşılan, "Sevgili Çağan Ata, sağlığına kavuşman için formamı hediye etim. Bütün desteğimiz seninle" dediği videosu ve Bursaspor Basketbol aracılığıyla, kulüp başkanı Sezer Sezgin tarafından, "Sevgili Çağan Ata, Milli Takımımızın göz bebeği Alperen ağabeyin ve Milli Takımımız bu formayı imzaladı. Buradan hayırsever iş insanlarını destek olmaya davet ediyoruz" çağrısıyla 1 milyon liradan açık artırmaya çıkarıldı. 6 ayı bugün dolacak olan Çağan için kritik saatlere girildi.

Alperen Şengün'ün forması (Takvim.com.tr)Alperen Şengün'ün forması (Takvim.com.tr)

'BU FORMA HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'
Tedavi için gerekli olan 80 milyon liranın şu ana kadar 55 milyon lirası toplanırken, Milli basketbolcunun açık artırma ile satışa sunulan formasının hayati önem taşıdığını belirten anne Aleyna Taran, "Bu forma gerçekten hayati önem taşıyor. İş adamları ve diğer büyük insanlara sesleniyorum. Çağan Ata, Alperen ağabeyi sayesinde çocuk gibi yaşamına devam edecek" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti'den CHP'li Özel'in Başkan Erdoğan'a iftiralarına sert tepki: Tam bir siyasi cehalet örneği
Emekli hesapları değişiyor! Yeni yılda emekli maaş hesabı da değişecek... İşte hesaplamalar...
Başkan Erdoğan'dan ABD'de iki kritik temas! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Karadeniz'de şiddetli yağışlar sele neden oldu! AFAD'dan Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin'e turuncu alarm
Trabzonspor'dan Arda Kardeşler tepkisi: "Kötü niyet ve ahlaka aykırı! Hakemliği bitmiştir"
Casus filmi gibi | Aidat Savaşı | Nelere dikkat edilmeli? TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı
Devletlerin Filistin'i tanıma kararı sonrası İsrail Gazze'deki saldırılarını artırdı!
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor... Özgür Özel'den blok liste dayatması! Kılıçdaroğlu'na "Gel şaibeyi akla" telefonu
Fırtına evinde kayıp! Trabzonspor - Gaziantep FK: 1-1 | MAÇ SONUCU
Cevizlibağ kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı
Yurtta yangınlarla mücadele! Bakan Yumaklı duyurdu: Alanya Aliefendi'deki alevler tamamen kontrol altında
Başkan Erdoğan 20 yıldır BM'de hakikatı haykırıyor! Filistin'e ses Gazze ve Kudüs'e nefes oldu: İsrail'i haritalarla bozguna uğrattı
Ata'nın sağlığı için bugün son! Alperen Şengün'den destek...
Alişan'dan siyonistlere Gazze tepkisi: "Yıkılasın İsrail enkazını göreyim"
Hamas Gazze’deki 47 İsraillinin fotoğrafını “veda” notuyla paylaştı! 1988’den beri kayıp olan pilotun adı dikkat çekti
Ya YPG entegre olacak ya "kılıç" kınından çıkacak! Şara "PKK sabote ediyor" dedi... TAKVİM sabotajları ve sabotajcıları deşifre etti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yerli SMA ilacı için tarih verdi: Türkiye nadir hastalıklarla ilgili adım atacak!
Pedro Sanchez’den kürsüde tokat gibi Gazze çıkışı: Tekrar edin bu bir soykırımdır
Domenico Tedesco kararını verdi! Kasımpaşa maçında forma o yıldızların
Özgür'ün Özel'in yol temizliği! İmamoğlu'nu betona gömdü sıra Mansur Yavaş'ta: CHP'deki "savaş" senaryosu ve kanıksanan Silivri gerçeği