Ata'nın sağlığı için bugün son! Alperen Şengün'den destek...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan ve geçen yıl evlenen Aleyna-Ahmet Miraç Taran çiftinin, 21 Mart'ta dünyaya gelen Çağan Ata adlı oğullarına henüz 18 günlükken, SMA'nın en yaygın ve ağır türü olan Tip-1 (Werdnig-Hoffmann) teşhisi konuldu. Valilik onayıyla yardım kampanyası başlatan aile, kermes, konser biletleri gibi farklı yardım kampanyaları düzenledi. SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden 6 aylık Çağan Ata Taran'ın tedavi süreci için Milli basketbolcu Alperen Şengün de Milli Takım oyuncularının tamamının imzasını taşıyan formasını hediye etti.



Alperen Şengün (Takvim.com.tr)



Forma, Şengün'ün kendi sosyal medya hesabı ve Bursaspor Basket'in sosyal medyasından paylaşılan, "Sevgili Çağan Ata, sağlığına kavuşman için formamı hediye etim. Bütün desteğimiz seninle" dediği videosu ve Bursaspor Basketbol aracılığıyla, kulüp başkanı Sezer Sezgin tarafından, "Sevgili Çağan Ata, Milli Takımımızın göz bebeği Alperen ağabeyin ve Milli Takımımız bu formayı imzaladı. Buradan hayırsever iş insanlarını destek olmaya davet ediyoruz" çağrısıyla 1 milyon liradan açık artırmaya çıkarıldı. 6 ayı bugün dolacak olan Çağan için kritik saatlere girildi.



Alperen Şengün'ün forması (Takvim.com.tr)



'BU FORMA HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Tedavi için gerekli olan 80 milyon liranın şu ana kadar 55 milyon lirası toplanırken, Milli basketbolcunun açık artırma ile satışa sunulan formasının hayati önem taşıdığını belirten anne Aleyna Taran, "Bu forma gerçekten hayati önem taşıyor. İş adamları ve diğer büyük insanlara sesleniyorum. Çağan Ata, Alperen ağabeyi sayesinde çocuk gibi yaşamına devam edecek" dedi.