Rize'de şiddetli yağışlar sele neden oldu! Köprü çöktü vatandaşlar mahsur kaldı | Ayder Yaylası'nın yolu kapandı

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak Rize'de sel, su baskını ve heyelana neden oldu. Gece saatlerinde etkisini gösteren yağışlar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri yaşandı, birçok ana yol ulaşıma kapandı. Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisi yükselirken, bölgede su baskınlarına neden oldu.
Gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi olan Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nın yolu Çamlıhemşin Deresi'nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı. İlçe merkezi ile yayla arasındaki yolun ulaşıma kapanmasının yanı sıra yörede Ardeşen ve Fındıklı ilçesindeki çok sayıda dere taştı. Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.
Öte yandan Ardeşen ilçesinin Şenyamaç köyünde de bir köprü dere sularına dayanamayarak yıkılarak ulaşıma kapandı.