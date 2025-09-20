Japon prenses Urfa'ya hayran...

PODCAST CANLI YAYIN

Şanlıurfa’ya gelen Japon Prenses Akiko Mikasa, Göbeklitepe’ye hayran kaldı

Türkiye'ye gelen Japonya Prensesi Akiko Mikasa, 19-20 Eylül 2025 tarihlerinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ev sahipliğinde Şanlıurfa'ya gitti. Bu önemli ziyaret, Türkiye-Japonya arasındaki kültürel bağları güçlendirmenin yanı sıra, Şanlıurfa'nın eşsiz arkeolojik mirasını ve Taş Tepeler projesini dünya gündemine taşımayı hedefliyor.

BALIKLIGÖL'E GİTTİ
Arkeoloji alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Prenses Akiko Mikasa ve Bakan Ersoy, ilk olarak peygamberler şehri Şanlıurfa'nın tarihi dokusunu hissetmek üzere bir şehir turu gerçekleştirdi. Balıklıgöl'ü çok beğenen prensesin en önemli durağı ise kuşkusuz, 12.000 yıllık geçmişiyle dünya arkeoloji çevrelerini sarsan Göbeklitepe oldu. Prenses Akiko, insanlığın ilk tapınak kompleksini yerinde inceledi. Akiko, binlerce yıllık tarihe hayran kaldı. Görevlilerin anlatımlarını dikkatli bir şekilde dinledi.

HEYECANLANDIRAN KEŞİF
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe'de duvara monte edilmiş, adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykelinin bulunduğunu belirtti. "Benzer örneklerine daha önce Karahantepe'de rastlamıştık ancak Göbeklitepe'den çıkan bu yeni buluntu, Neolitik Çağ'ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif niteliği taşımaktadır" dedi.

Japon Prenses Akiko Mikasa, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'yi inceledi.

