İzmir'de klasik çöp sorunu

İzmir'in ilçeleri çöp dağlarıyla kokuyor... Karşıyaka, Buca, Kemalpaşa, Konak ve Çiğli gibi 10'dan fazla ilçede çöpler toplanmıyor. Kent genelinde konteynerler ve çevresinde çöp yığınları oluştu. Biriken çöpler kaldırımlara ve yollara taştı. Vatandaşların, çöplerin, kötü koku, sinek ve böceklerin bölgede artmasına isyan etti. Birçok ilçede asılan tepki pankartları ise sosyal medyada trend topic oldu.

AÇIK HAVA REZİLLİĞİ

İzmir çöpür çöpür dökülüyor.

İzmir Uluslararası Çöp Fuarı

Gelecek seçimde oyunuzu çöpe atmayın

CHP açık çöp hava müzesine hoş geldiniz

Çöp hanedanlığı parlıyor

Bir düşünün, ya ülkeyi yönetselerdi