PODCAST CANLI YAYIN

İzmir'de klasik çöp sorunu

Karşıyaka, Buca, Kemalpaşa, Konak gibi 10’un üzerindeki ilçelerde çöp dağları İzmirliler’i isyan ettirdi... Vatandaşların tepki pankartları büyük yankı buldu: "İzmir Çöp Fuarı", "Oyunuzu çöpe atmayın", "CHP Çöp Müzesi"...

Giriş Tarihi:
İzmir'de klasik çöp sorunu

İzmir'in ilçeleri çöp dağlarıyla kokuyor... Karşıyaka, Buca, Kemalpaşa, Konak ve Çiğli gibi 10'dan fazla ilçede çöpler toplanmıyor. Kent genelinde konteynerler ve çevresinde çöp yığınları oluştu. Biriken çöpler kaldırımlara ve yollara taştı. Vatandaşların, çöplerin, kötü koku, sinek ve böceklerin bölgede artmasına isyan etti. Birçok ilçede asılan tepki pankartları ise sosyal medyada trend topic oldu.

AÇIK HAVA REZİLLİĞİ
İzmir çöpür çöpür dökülüyor.
İzmir Uluslararası Çöp Fuarı
Gelecek seçimde oyunuzu çöpe atmayın
CHP açık çöp hava müzesine hoş geldiniz
Çöp hanedanlığı parlıyor
Bir düşünün, ya ülkeyi yönetselerdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da "Biz Abdülhamid'in torunuyuz" deyip mesajı verdi: Kudüs'ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
Borsa İstanbul
Ocak'ta milyonları maaşı artacak... İşte yeni tahminler | Tek tek hesaplanmış miktarlar...
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Antalya Aksu'da yangın kontrol altına alındı
Macron sosyal medyadan duyurdu: Fransa Pazartesi günü Filistin'i tanıyacak
Can Holding soruşturması: 9 şirkete daha kayyum atandı
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra'nın talihsizliği Selim'in mucizesi: "3 ay ömrüm kalmış"| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı
Fatih Tekke Antep maçı öncesi taraftarları tribüne davet etti!
İstinaf hukuka uygun buldu! CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası
Kartal'ın kabusu Göz Göz! Göztepe - Beşiktaş: 3-0 | MAÇ SONUCU
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP'ye sert tepki gösterdi: "Ülkemize zarar vermeyecekler"
Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11'ini netleştirdi
Windsor Kalesi’ndeki VIP yemekte kavga! Trump’ın Gizli Servis ekibi ve Kraliyet şefleri birbirine girdi: İngiliz basını bombayı patlattı
MI6 Başkanı Richard Moore: Türkiye uluslararası sistemde kritik ve büyük bir öneme sahip
Başkan Erdoğan 15'inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi