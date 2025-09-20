Gülnaz kanseri yendi ve okuluna başladı...

Şırnak'da 9 yaşında akciğer kanseri teşhisi konulduktan sonra uzun bir tedavi süreci geçiren Gülnaz Şahna (16), liseye Habur Anadolu Lisesi'nde başladı. 12. sınıfa kadar uzaktan eğitim desteği ile eğitim hayatını sürdürdü. Zaman zaman okula gelerek öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bir araya gelen Gülnaz, 7 yıl süren tedavi sürecini ailesinin ve sağlık ekiplerinin desteğiyle atlattı. Gülnaz Şahna, "Sağlığıma kavuşmamda emeği geçen tüm doktorlar ve hemşirelere minnettarım" dedi.