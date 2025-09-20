Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan CHP'li Özel'in ABD iftiralarına sert tepki: "Politika üretemeyen polemik üretir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'la görüşeceğini ilan etmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iftiralarla dolu bir açıklama yaptı.
CHP'Lİ ÖZEL'DEN AKILALMAZ İFTİRA
Manisa'da yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Özel, "Trump BM'de İsrail zulmüne karşı çıkan kararı veto ederken; Erdoğan aynı günlerde Trump'ın oğluyla İstanbul'da gizli görüşme yapıyor. ABD kaynakları bugün görüşmeyi doğruladı! Erdoğan, Junior Trump'la gizli görüşmede 300 Boeing siparişi sözü vererek randevu kovalıyor! Filistin kan ağlarken mazlumların davasını yalnız bırakan Erdoğan bu görüşmenin amacı ve içeriğini derhal açıklamalıdır!" diyerek Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
CHP'Lİ ÖZEL'E TEPKİ! POLİTİKA ÜRETEMEYEN POLEMİK ÜRETİR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Özel'in Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti üzerinden ortaya attığı iftiraların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.