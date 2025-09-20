PODCAST CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan CHP'li Özel'in ABD iftiralarına sert tepki: "Politika üretemeyen polemik üretir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti üzerinden ortaya attığı iftiraların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, "Politika üretemeyen polemik üretir. Ana muhalefetten en azından milli meselelerde ve dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan CHP'li Özel'in ABD iftiralarına sert tepki: "Politika üretemeyen polemik üretir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'la görüşeceğini ilan etmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iftiralarla dolu bir açıklama yaptı.

CHP'li Özel'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)CHP'li Özel'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

CHP'Lİ ÖZEL'DEN AKILALMAZ İFTİRA

Manisa'da yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Özel, "Trump BM'de İsrail zulmüne karşı çıkan kararı veto ederken; Erdoğan aynı günlerde Trump'ın oğluyla İstanbul'da gizli görüşme yapıyor. ABD kaynakları bugün görüşmeyi doğruladı! Erdoğan, Junior Trump'la gizli görüşmede 300 Boeing siparişi sözü vererek randevu kovalıyor! Filistin kan ağlarken mazlumların davasını yalnız bırakan Erdoğan bu görüşmenin amacı ve içeriğini derhal açıklamalıdır!" diyerek Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.


CHP'Lİ ÖZEL'E TEPKİ! POLİTİKA ÜRETEMEYEN POLEMİK ÜRETİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Özel'in Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti üzerinden ortaya attığı iftiraların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı ile yapacağı görüşmeye ilişkin mesnetsiz iddialar ortaya atmaktadır.

Politika üretemeyen polemik üretir. Ana muhalefetten en azından milli meselelerde ve dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz.

Aziz milletimiz herkesin geçmişini de müktesebatını da yakından bilmektedir.

Bugün küresel düzeyde en tecrübeli bir kaç liderden biri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; dış politikada şahsiyetli duruşu, milli menfaatleri esas alan politikaları ve muhatapları ile karşılıklı yararı gözeten yaklaşımı ile maruftur.

Türkiye ile ABD arasındaki gündem, uzun süredir görüşülen savunma sanayi ve ticaret başlıklarından, yatırımlar ve bölgesel istikrara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Liderler düzeyinde bu konuların ele alınması son derece doğaldır.

Temennimiz, yapılacak görüşmenin iki ülkenin de yararına olacak kararların alınmasına ve bölgesel barışa katkı sunmasına vesile olmasıdır."

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Sarayda görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: Sabırsızlıkla bekliyorumBaşkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Sarayda görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: Sabırsızlıkla bekliyorum

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan ABD'de iki kritik temas! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan CHP'li Özel'in ABD iftiralarına sert tepki: "Politika üretemeyen polemik üretir"
Borsa İstanbul
Trabzonspor - Gaziantep FK | CANLI
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor... Özgür Özel'den blok liste dayatması! Kılıçdaroğlu'na "Gel şaibeyi akla" telefonu
Cevizlibağ kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı
Karadeniz'de şiddetli yağışlar sele neden oldu! Artvin'de tarihi köprü yıkıldı Giresun Çanakçı'da metrekareye 306 kilogram yağış düştü
Yurtta yangınlarla mücadele! Bakan Yumaklı duyurdu: Alanya Aliefendi'deki alevler tamamen kontrol altında
Başkan Erdoğan 20 yıldır BM'de hakikatı haykırıyor! Filistin'e ses Gazze ve Kudüs'e nefes oldu: İsrail'i haritalarla bozguna uğrattı
Alişan'dan siyonistlere Gazze tepkisi: "Yıkılasın İsrail enkazını göreyim"
Hamas Gazze’deki 47 İsraillinin fotoğrafını “veda” notuyla paylaştı! 1988’den beri kayıp olan pilotun adı dikkat çekti
Ya YPG entegre olacak ya "kılıç" kınından çıkacak! Şara "PKK sabote ediyor" dedi... TAKVİM sabotajları ve sabotajcıları deşifre etti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yerli SMA ilacı için tarih verdi: Türkiye nadir hastalıklarla ilgili adım atacak!
Pedro Sanchez’den kürsüde tokat gibi Gazze çıkışı: Tekrar edin bu bir soykırımdır
Domenico Tedesco kararını verdi! Kasımpaşa maçında forma o yıldızların
Özgür'ün Özel'in yol temizliği! İmamoğlu'nu betona gömdü sıra Mansur Yavaş'ta: CHP'deki "savaş" senaryosu ve kanıksanan Silivri gerçeği
Charlie Kirk suikastçısı Tyler Robinson’ın 3 yıl önceki görüntüleri polis kamerasında çıktı
Avrupa’da siber saldırı! İngiltere, Belçika, Almanya… Havalimanlarında kaos başladı
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra'nın talihsizliği Selim'in mucizesi: "3 ay ömrüm kalmış"| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı
Aylar önce sessiz sedasız nişanlandılar! Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in müstakbel eşi bakın kim çıktı