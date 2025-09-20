PODCAST CANLI YAYIN

Başkan devreye girdi! Beyin kanaması geçiren TIR şoförünü ambulans uçak yurda getirdi

Belarus’ta beyin kanaması geçiren TIR şoförü Yılmaz Eker, Başkan Erdoğan’ın devreye girmesiyle ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi.

Belarus Minsk'te TIR şoförü Yılmaz Eker (56), düşüp beyin kanaması geçirdi. İki aydan fazladır komada ve yoğun bakımda olan Eker, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Türkiye'ye bir türlü getirilemedi. Durum Hatay Milletvekili Şefik Çirkin tarafından Başkan Erdoğan'a iletildi. Erdoğan, Eker'in Türkiye'ye getirilmesi için talimatı verdi. Eker, tam donanımlı ambulans uçakla Litvanya üzerinden önceki gün Türkiye'ye getirildi. Önceki gün Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Milletvekili Çirkin, Erdoğan'a teşekkür mektubu yazdı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşını yurt dışında mağdur ve yalnız bırakmayan anlayışınız nedeniyle Hataylı vatandaşımız, ailesi ve şahsım adına teşekkürlerimi sunarım."

Yılmaz Eker'in kardeşi Kasım Eker, "69 gündür çırpınıyorduk. Abim yabancı bir ülkede komada, nasıl tedavi alıyor bilemiyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız elimizden tuttu, sonsuz minnet duyuyoruz" dedi.

