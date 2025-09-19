Şarkıcı Mabel Matiz'e gelen erişim engeline CHP'den kalkan

Toplumun altına konulan dinamite her fırsatta sahip çıkan CHP, bu kez de Mabel Matiz 'in yanında yer aldı. CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka , genel merkezde yaptığı basın toplantısında, "Biz bunu asla ve asla kabul etmiyoruz" diyerek LGBT sapkınlığını savundu.

CHP'li Aylin Nazlıaka sapkın şarkıya sahip çıktı (AA)

DİYANET'İ HEDEF ALDI

Mabel Matiz'e kalkan olan Nazlıaka, açıklamasında camilerde okunan hutbeleri de hedef alarak, "Bu baskılar, bu yasaklar, nefes almamızı istemeyen, eleştiriden korkan, sanattan ürken bir zihniyetin ürünüdür. Bir anda Diyanet, hutbeler yoluyla laikliği ve kadınların yasal kazanımlarını hedef almaktadır" ifadelerini kullandı.

Toplumun ahlaki değerlerini yok sayan Nazlıaka, LGBT sapkınlığına tepki gösterenleri de hedef alarak, "Kendine 'bilim insanı' diyen bazı gerici figürler yaşam tercihlerine müdahale etmektedir. Bunlar iktidarın toplumu aynı kalıba sokma sevdasıyla birleştiğinde ortaya çıkan şey çok net: Otoriter toplum mühendisliği projesi" sözleriyle skandal bir çıkış yaptı.