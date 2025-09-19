PODCAST CANLI YAYIN

Şarkıcı Mabel Matiz'e gelen erişim engeline CHP'den kalkan

Mabel Matiz’in sapkın sözlerle yazdığı “Perperişan” şarkısı büyük tepki toplarken, Aile Bakanlığı’nın talebiyle erişim engeli getirildi; toplumun altına koyulan dinamite her fırsatta sahip çıkan CHP ise bu kez de sapkın şarkıcıya destek verdi. CHP'li Aylin Nazlıaka, yaptığı açıklamada “Biz bunu asla ve asla kabul etmiyoruz” diyerek LGBT sapkınlığına kalkan oldu.

Türkiye'yi tehdit eden LGBT sapkınlığı, sözde sanat kisvesi altında topluma empoze edilmeye devam ederken, şarkıcı Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı büyük tepki çekti. Sapkın sözlerle yazılan şarkıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine erişim engeli getirildi.

Bakanlık, 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeni ve genel sağlık gerekçesiyle harekete geçti ve başvurunun ardından şarkıya erişim engeli uygulanmaya başlandı.

CHP YİNE SAHİP ÇIKTI

Toplumun altına konulan dinamite her fırsatta sahip çıkan CHP, bu kez de Mabel Matiz'in yanında yer aldı. CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, genel merkezde yaptığı basın toplantısında, "Biz bunu asla ve asla kabul etmiyoruz" diyerek LGBT sapkınlığını savundu.

DİYANET'İ HEDEF ALDI

Mabel Matiz'e kalkan olan Nazlıaka, açıklamasında camilerde okunan hutbeleri de hedef alarak, "Bu baskılar, bu yasaklar, nefes almamızı istemeyen, eleştiriden korkan, sanattan ürken bir zihniyetin ürünüdür. Bir anda Diyanet, hutbeler yoluyla laikliği ve kadınların yasal kazanımlarını hedef almaktadır" ifadelerini kullandı.

Toplumun ahlaki değerlerini yok sayan Nazlıaka, LGBT sapkınlığına tepki gösterenleri de hedef alarak, "Kendine 'bilim insanı' diyen bazı gerici figürler yaşam tercihlerine müdahale etmektedir. Bunlar iktidarın toplumu aynı kalıba sokma sevdasıyla birleştiğinde ortaya çıkan şey çok net: Otoriter toplum mühendisliği projesi" sözleriyle skandal bir çıkış yaptı.

