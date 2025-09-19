PODCAST CANLI YAYIN

Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu! Neolitik Çağ’ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da 'tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Bakan Ersoy, "B ile D yapıları arasındaki mekanda, bir oda duvarının içerisinde, yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen bir insan heykeli bulundu. Bu keşif, Neolitik Çağ'ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir buluntu" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu! Neolitik Çağ’ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile birlikte UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul'dan burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, Göbeklitepe'de çok önemli bir buluntunun gün yüzüne çıkarıldığını duyurarak, "B ile D yapıları arasındaki mekanda, bir oda duvarının içerisinde, yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen bir insan heykeli bulundu. Bu keşif, Neolitik Çağ'ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir buluntu. Bugün burada insanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan kazıların 30'uncu yılına tanıklık ediyoruz. 8 anıtsal yapı ve sayısız konut, Neolitik Çağ'daki yaşamı aydınlatıyor" dedi.

Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu! Neolitik Çağ’ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak (takvim foto arşiv)Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu! Neolitik Çağ’ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak (takvim foto arşiv)

6 METREYİ BULAN TAŞ YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI

Bakan Ersoy, geçen yıl Göbeklitepe'de 'Aslanlı yapı' olarak adlandırılan alanda başlatılan restorasyonların ardından, bu yıl da 'C yapısı' olarak isimlendirilen bölgelerde çalışmaların tamamlandığını, tonlarca ağırlıktaki dikili taşların özgün konumlarına taşındığını ve 6 metreyi bulan taşların yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi. Göbeklitepe'ye yönelik ziyaretçi yönetimi ve koruma çalışmalarına da değinen Ersoy, "2025 yılı bitmeden açılacak yeni ziyaretçi merkezi, otopark ve yürüyüş yolları ile Göbeklitepe'ye olan ilgiyi sürdürülebilir şekilde yönetmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu! Neolitik Çağ’ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak (takvim foto arşiv)Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu! Neolitik Çağ’ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak (takvim foto arşiv)

96 ESER BERLİN'DE SERGİLENECEK

Bakan Ersoy ayrıca gelecek yıl 5 Şubat-31 Temmuz tarihleri arasında Berlin Yakın Doğu Müzesi James-Simon Galerisi'nde 'Taştaki Mitler: Göbeklitepe ve Son Avcıların Dünyası' adlı büyük bir serginin düzenleneceğini ve Şanlıurfa Müzesi envanterindeki 96 eserin sergileneceğini açıkladı. Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel iş birliğine de değinen Ersoy, Prenses Akiko'ya teşekkür ederek, "Göbeklitepe, insanlığın ortak mirasıdır. Bu mirası koruyarak geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur" diye konuştu

Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu! Neolitik Çağ’ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak (takvim foto arşiv)Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu! Neolitik Çağ’ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak (takvim foto arşiv)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan TEKNOFEST 2025'e katılacak: "Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Trendyol
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor
48 saatte 5 kıyafet! Kraliyet Ailesi’ne de karşı koydu: Melania Trump’ın kostümlerinin şifresi…
Aşk ve Gözyaşı
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Muğla'da 58 ev boşaltıldı
Gazze'de ateşkesi veto eden ABD'nin BM Temsilcisi Morgan Ortagus vicdan duvarına çarptı
İstanbul’da yağmur var mı? 19 Eylül il il hava durumu raporu: MGM’den 13 il için sarı kod uyarısı
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Üfürükçünün insanları "tedavi" yalanıyla mezara soktuğu ortaya çıktı! Mezarlar yayında görüntülendi
Beyaz Saray yetkilisi açıkladı! Trump karşılaşmasından sonra muayene istediler: Biden görevdeyken…
Gazze’de katliam Aksa'da kazı: Kirli ortaklık A Haber'de ifşa edildi
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi
İngiltere dönüşü Trump’ın helikopteri acil iniş yaptı! First Lady Melania ile facianın eşiğinden döndüler
Emekli zammı yavaş yavaş belli oluyor... En az 18 bin TL!
Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİM'e anlattı | "Havacılık kalbinize düşen bir tutku"
Sergen Yalçın'dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların