Dünya soykırımcıları lanetliyor...

Dünyaca tanınan isimler İsrail'iln Filistin'deki soykırımına sessiz kalmadı. Billie Eilish, Cillian Murphy, Penelope Cruz, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem'in yer aldığı grup, İsrail'in zulmüne karşı Filistin'e destek çağrısında bulundu. Londra'da düzenlenen ve 'Filistin için Birlikte' adını taşıyan konser sosyal medyada yayımlandı. Videoda katılımcılar "Filistin" diyerek söze başladı. Dünyaca ünlü aktör Brian Cox, Filistin halkını temsil ederek, "Gerçeği dile getirmek zorundayız" dedi. Ses getiren konserde şu sözler dünyanın kulaklarında çınladı: 'Şimdi sesini yükseltmek önemli, bu iş bittikten sonra değil. Şu anda, olaylar yaşanırken. Hükümetine baskı yap, barışçıl kampanya yürütenlere destek ol. Ateşkes çağrısı yap. Ölümleri durdur.' ifadeleri ve 'Filistin özgürleşene kadar onların yanında olacağız. Filistin için bir aradayız' sloganları dikkat çekti.