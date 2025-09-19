Dış basın Türkiye'nin oyun kurucu olduğunu belirtti

Libya'da aylardır süren gerginliğin Türkiye'nin arabuluculuğu ile sona ermesi, Fransız basınında manşetlere çıktı. Le Monde, Ankara'nın Libya'daki siyasi dengelerde hem de Doğu Akdeniz'de oyun kurucu bir aktör haline geldiğini yazdı. Gazete, Türkiye'nin sadece batıda değil, Halife Hafter'in kontrolündeki doğuda da nüfuzunu artırarak bölgesel stratejisini güçlendirdiğini vurguladı