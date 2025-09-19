Başkan Erdoğan ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna'ya Turkuaz Kart verdi!

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'nde ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna'ya Turkuaz Kart verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sunduğu Turkuaz Kart, yüksek nitelikli yabancı çalışan ve yatırımcılara Türkiye’de uzun dönem ikamet ve çalışma izni sağlayan ayrıcalıklı bir fırsat sunuyor. Peki, Turkuaz kart nedir, kimlere verilir? Turkuaz kart ne işe yarar? İşte Turkuaz Kart'ın sağladığı ayrıcalıklar.

Giriş Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İtalyan şef Danilo Zanna'ya "Turkuaz Kart" verdi.

Başkan Erdoğan, Ticaret Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nda Kooperatiflerimizle Büyüyoruz" mottosuyla gerçekleştirilen Türkiye Kooperatifler Buluşması 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katıldı.



DANİLO'YA TURKUAZ KART

Erdoğan, programda ünlü İtalyan şef Danilo Zanna ile bir araya gelerek "Turkuaz Kart" verdi.

"TURKUAZ KART"IN SAĞLADIĞI AYRICALIKLAR

Turkuaz Kart, ülkeye katkı sağlayan veya sağlayacağı öngörülen yüksek nitelikli iş gücü için tasarlanan ve Türkiye'yi yüksek nitelikli iş gücü bakımından tercih edilir hale getirerek, ülkeye küresel alanda rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla geliştirildi.

Sahibine, Türkiye'de süresiz çalışma ve ikamet hakkı, Türkiye'de bağımsız veya bir işverene bağlı olarak çalışma hakkı, Türkiye'ye çoklu giriş-çıkış hakkı ve uzun dönem ikamet izninin getirdiği bütün hakları sağlayan "Turkuaz Kart", aynı zamanda yabancının eş ve çocuklarına da ikamet hakkı veriyor.

