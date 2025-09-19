PODCAST CANLI YAYIN

7 yıldır resmi kayıtlarda "ölü"

Trabzon’da 3 çocuk annesi Sibel Kuştil, sağlık raporu almak için gittiğinde nüfus kayıtlarında 7 yıldır “ölü” göründüğünü öğrendi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Bir işletmede aşçılık yapan 3 çocuk annesi Sibel Kuştil, sağlık raporu almak için bir hafta önce aile hekimine gitti. Ancak aile hekimliği görevlileri tarafından yapılan kontrolde, Kuştil'in sağlık sistemi kayıtlarında 7 yıl önce 'ölü' olarak göründüğü belirlendi. Bunun üzerine şaşkınlık yaşayan Kuştil, İl Sağlık Müdürlüğü'ne giderek durumu öğrenmek istedi. Burada da kendisine 2018 yılında bir devlet hastanesi tarafından ölüm kaydının oluşturulduğu ve bu nedenle sağlık sisteminde 7 yıldır 'ölü' göründüğü söylendi. Nüfus müdürlüğünde 'yaşıyor' olarak kayıtlarda yer alan Kuştil, 7 yıl önce ölü bebek dünyaya getirmesiyle hastane kayıtlarında hata yapılmış olabileceğini düşünüyor.

'YAŞAYAN ÖLÜYÜM'
Yaşadıklarını anlatan Kuştil, "İş yerime vermek için sağlık raporuna ihtiyacım oldu. Aile hekimime müracaat ettim ama bir türlü bilgilerime erişim sağlanamadı. Sonra da bana kayıtlarda ölü olarak görüldüğümün bilgisi verdi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat ettim. 2018 yılında bir devlet hastanesi tarafından ölüm bildirimimin oluşturulduğunu öğrendik. O tarihten beri sağlık sisteminde ölü olarak görünüyorum. 2018 yılında bir devlet hastanesinde ölü bir bebek doğumu gerçekleştirdim. Ölen bebeğimin bilgilerinin yerine, kendi bilgilerimin girildiğini düşünüyorum. Bu karışık durum daha önce karşıma hiç çıkmadı. Yıllardır yaşayan bir ölüyüm" diye konuştu.


Sibel Kuştil 7 yıldır yaşayan ölü... Ne hastaneye gidebiliyor, ne ilaç yazdırabiliyor...

