PODCAST CANLI YAYIN

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Görevi başında kalp krizi geçiren uzman çavuş Hüseyin Günay şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın görev başındayken kalp krizi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Görevi başında kalp krizi geçiren uzman çavuş Hüseyin Günay şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada dün Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın görev başındayken kalp krizi sonucu şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in imzası ile yayımlanan taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize sahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
Borsa İstanbul
KAR GELİYOR! Meteoroloji'den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul'u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de! Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "O yıldızdan vazgeçmeli"
Türk Telekom
Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak?
Dünyaca ünlü profesörler ayakta alkışladı! Arda Çetinkaya ve Buket Atalay'ın projesi NASA'ya damga vurdu
Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor | İşte detaylar
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
Aşk ve Gözyaşı
Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya Kudüs ayarı: "Müslümanlar haklarında tek bir geri adım dahi atmayacak"
Kanarya'ya soğuk duş! Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU
Fikret Orman ile ilişkisi tam gaz! Güzide Duran "Tekrar evlenmek ister misiniz?" sorusuna bakın ne tepki verdi
Charlie Kirk suikastında ABD'li gazeteci Tucker Carlson bombayı patlattı: "Netanyahu'dan hoşlanmıyordu"
AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'in Bayrampaşa iftiralarına sert tepki: Bir müfteri olarak anılacak!
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! İmralı şartı sundu komisyonu hedef aldı
Son dakika: Tutuklanan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı | Seçim tarihi belli oldu
Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi