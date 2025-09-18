Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada dün Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın görev başındayken kalp krizi sonucu şehit olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in imzası ile yayımlanan taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize sahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Görevi başında kalp krizi geçiren uzman çavuş Hüseyin Günay şehit oldu
