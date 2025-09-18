İletişim Başkanı Burhanettin Duran Gazze'de insani yardımın önemine dikkat çekti! "Kalbin idraki sızıdır"

İletişim Başkanlığı, "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli" düzenledi.

Panelde konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in insani yardım mekanizmalarını işlemez hale getirmek için barbarca tavrını sürdürdüğüne dikkat çekti. Uluslararası toplumun tutarlı ve etkili bir insani yardım rejimi tesis etmesinin artık ertelenemez bir sorumluluk olduğunu ifade eden Duran, "Kalbin idraki sızıdır, küresel vicdanı harekete geçirecek olan da budur, söz konusu olan Gazze ise Kudüs ise bu artık bir sızı değil bir sancıdır, kalp ağrısıdır. Birçok ülkede İspanya'dan dünyanın diğer birçok köşesine kadar tüm dünya bu haklı tepkiye katılıyor ve uluslararası toplum devletlerini, liderlerini baskı altına alıyor" dedi.