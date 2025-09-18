Eski NASA Başkanı Kimberly Robinson TEKNOFEST İstanbul'u öve öve bitiremedi: Harika bir etkinlik

Uzay çalışmalarıyla ilgili konuşma yapmak için TEKNOFEST İstanbul'a katılan Kimberly Robinson açıklamada bulundu. Robinson, TEKNOFEST İstanbul 'a katılmaktan heyecan duyduğunu belirterek, harika bir festival olduğunu söyledi. Gençlerin etkinliğine katılımının memnuniyet verici olduğunu aktaran Robinson, gençlerin teknolojiyi ve TEKNOFEST gibi etkinlikleri benimsemesini sağlamanın Türkiye'nin geleceğini güvence altına aldığını dile getirdi. Eski NASA başkanı Kimberly Robinson (AA)

'HARİKA ORGANİZE EDİLMİŞ BİR ETKİNLİK'



Robinson, TEKNOFEST İstanbul'un harika organize edilmiş bir etkinlik olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin uzay araştırmaları ve teknoloji geliştirme alanındaki yeni çağa katkı sağlama çabasını takdir ettiğini ifade etti.

Uzun yıllar NASA'da görev yapan biri olarak, uzay araştırmalarının harika bir çaba olduğuna işaret eden Robinson, "Bu araştırmalar gelecek nesillere, karmaşık sorunları çözmek ve yalnızca uzayda değil, aynı zamanda dünyada kullanılan teknolojiler geliştirmek için daha fazlasını başarmaları için ilham veriyor." diye konuştu.

Robinson, uzay araştırmalarının refahı ve yaşam kalitesini artırdığına dikkati çekerek, bu durumun genç nesli uzay araştırmalarına ve diğer girişimlere katılmaya teşvik etmeye devam etmesini umduğunu söyledi.

TEKNOFEST (AA)

Uzay araştırmalarının geleceği konusunda çok heyecanlı olduğunu belirten Robinson, şunları kaydetti:

"Uzay araştırmalarının ikinci altın çağındayız. İlk altın çağ, 60'ların sonlarında Ay'a ayak bastığımız zamandı, ancak o zamandan beri uzay araştırmalarında görülmemiş bir canlanma yaşıyoruz. Alanı büyütüyoruz. Daha fazla oyuncu var, alana daha fazla şirket yatırım yapıyor. NASA'nın büyük planları var. NASA'nın insanları sadece günlerce değil, uzun süreli olarak Ay'a gönderme ve ardından Mars'a gitmek için gerekli mimariyi inşa etme planları bulunuyor. Dolayısıyla uzay araştırmaları için çok heyecan verici bir zaman."

