Eski NASA Yöneticisi ve ABD Uzay ve Roket Merkezi Üst Yöneticisi (CEO) Kimberly Robinson, TEKNOFEST İstanbul'a katılmaktan heyecan duyduğunu belirterek, "Gençlerin teknolojiyi ve TEKNOFEST gibi etkinlikleri benimsemesini sağlamak, Türkiye'nin geleceğini güvence altına alıyor." dedi.

Eski NASA Başkanı Kimberly Robinson TEKNOFEST İstanbul'u öve öve bitiremedi: Harika bir etkinlik

Uzay çalışmalarıyla ilgili konuşma yapmak için TEKNOFEST İstanbul'a katılan Kimberly Robinson açıklamada bulundu. Robinson, TEKNOFEST İstanbul'a katılmaktan heyecan duyduğunu belirterek, harika bir festival olduğunu söyledi.


Gençlerin etkinliğine katılımının memnuniyet verici olduğunu aktaran Robinson, gençlerin teknolojiyi ve TEKNOFEST gibi etkinlikleri benimsemesini sağlamanın Türkiye'nin geleceğini güvence altına aldığını dile getirdi.

'HARİKA ORGANİZE EDİLMİŞ BİR ETKİNLİK'

'HARİKA ORGANİZE EDİLMİŞ BİR ETKİNLİK'

Robinson, TEKNOFEST İstanbul'un harika organize edilmiş bir etkinlik olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin uzay araştırmaları ve teknoloji geliştirme alanındaki yeni çağa katkı sağlama çabasını takdir ettiğini ifade etti.

Uzun yıllar NASA'da görev yapan biri olarak, uzay araştırmalarının harika bir çaba olduğuna işaret eden Robinson, "Bu araştırmalar gelecek nesillere, karmaşık sorunları çözmek ve yalnızca uzayda değil, aynı zamanda dünyada kullanılan teknolojiler geliştirmek için daha fazlasını başarmaları için ilham veriyor." diye konuştu.

Robinson, uzay araştırmalarının refahı ve yaşam kalitesini artırdığına dikkati çekerek, bu durumun genç nesli uzay araştırmalarına ve diğer girişimlere katılmaya teşvik etmeye devam etmesini umduğunu söyledi.

TEKNOFEST (AA)TEKNOFEST (AA)

Uzay araştırmalarının geleceği konusunda çok heyecanlı olduğunu belirten Robinson, şunları kaydetti:

"Uzay araştırmalarının ikinci altın çağındayız. İlk altın çağ, 60'ların sonlarında Ay'a ayak bastığımız zamandı, ancak o zamandan beri uzay araştırmalarında görülmemiş bir canlanma yaşıyoruz. Alanı büyütüyoruz. Daha fazla oyuncu var, alana daha fazla şirket yatırım yapıyor. NASA'nın büyük planları var. NASA'nın insanları sadece günlerce değil, uzun süreli olarak Ay'a gönderme ve ardından Mars'a gitmek için gerekli mimariyi inşa etme planları bulunuyor. Dolayısıyla uzay araştırmaları için çok heyecan verici bir zaman."

TEKNOFEST (AA)TEKNOFEST (AA)

'UMARIM GELECEKTE DAHA ÇOK TÜRK ASTRONOT OLUR'
Kimberly Robinson, yapay zekanın uzay çalışmalarına etkisine ilişkin, "Yapay zekayı her sektörde benimseyeceğiz. Özellikle uzay çalışmalarında, uzay araçlarındaki koşulları ve insan durumunu tahmin etme açısından son derece faydalı olacak. Yapay zekaya yatırımlar hızla devam ediyor. Bu teknoloji uzay araştırmalarında yoğun bir şekilde kullanılacak" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi uzayda görmenin heyecan verici olduğunu aktaran Robinson, ABD'de Türkiye'nin uzaya giden ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom ekibiyle tanışma fırsatı bulduğunu ve onları yürekten desteklediğini ifade etti.

Robinson, şimdiye kadar 53 ülkenin uzaya çıktığını ve Türkiye'nin de uzaya çıkmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Umarım bu giderek büyüyen bir trend olur ve gelecekte daha fazla Türk astronot olur." şeklinde konuştu.

SOLOTÜRK ekip lideri Yarbay Murat BakıcıSOLOTÜRK ekip lideri Yarbay Murat Bakıcı

TEKNOFEST'te gençlerle bir arada olmanın çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Robinson, uzay alanında çalışma yapmak isteyen gençlere şunları tavsiye etti:

"Her zaman büyük hayaller kurun ve yapabileceğimiz şeyleri hayal edin. Bir şeyi yapmadan önce onu zihnimizde canlandırmalıyız. Önümüzde büyük planlar var ve gençlerin de bu planların bir parçası olmasını istiyorum. Mükemmel düşüncelerini ve büyük beyinlerini Ay'a ve Mars'a nasıl gideceğimiz gibi karmaşık sorunları çözmemize yardımcı olacak şekilde kullanmalarını istiyorum. Türk halkı çok zeki. Bu sorunlarda bize yardımcı olmalarından çok heyecan duyuyoruz ve sadece dünyada değil, uzayda da harika ortaklar olmaya devam edeceğimizi umuyoruz."

