Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'deki üs bölgeleri ve konvoylarına saldırı düzenlediği belirlenen ve Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Afrika'da operasyonla yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara ile Adana'da tutuklanan ağabeyi Yusuf Baykara'nın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanıklar Ahmet ve ağabeyi Yusuf Baykara, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, birleşen iddianame yönünden esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Suriye'de TSK'ya yönelik bombalı saldırıda bulunduklarını belirtti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEEBBET VE 20'ŞER YILA KADAR HAPİS CEZALARI

Savcı, sanıkların "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bir uzman çavuşun yaralandığı ikmal konvoyuna yönelik bombalı saldırıya ilişkin de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Sanıklardan Ahmet Baykara, savunmasında, terör örgütü El Kaide ile bağlantısının olmadığını öne sürerek, "Önceki celselerde belirttiğim gibi Suriye'ye yardım faaliyetlerinde bulunmak için gitmiştim. Eylem ve saldırı planı yapmadım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Birleşen iddianame yönünden mütalaaya karşı da ayrıntılı savunma hazırlamak istiyorum." dedi.

Yusuf Baykara da Suriye'ye insani yardım amaçlı gittiğini iddia ederek suçlamaları reddetti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamına karar verdiği sanıkların mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

Terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara

MİT'İN AFRİKA VE ADANA'DAKİ OPERASYONLARI

MİT Başkanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'nın Suriye'nin İdlib kentinde bulunan TSK üs bölgeleri ve konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığı tespit edilmişti. TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Baykara'nın takip edildiğini anlaması üzerine Afrika'ya kaçtığını belirleyen MİT, istihbarat ve risk analizleri neticesinde 15 Ekim 2024'te Baykara'yı bir Afrika ülkesinde yakalamıştı. Hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya getirilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Baykara'nın, Suriye'de eylemleri birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği ağabeyi Yusuf Baykara da kentte saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

İşlemlerinin ardından 17 Ekim 2024'te tutuklanan Ahmet ve Yusuf Baykara hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Sanıkların, Suriye'de 30 Ocak 2018'de bir uzman çavuşun yaralandığı TSK ikmal konvoyuna yönelik bombalı saldırıya ilişkin "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 20'şer yıla kadar hapsinin istendiği birleştirme talepli iddianame de 25 Temmuz'da 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.