PODCAST CANLI YAYIN

Safra kesesi ameliyatı ihmal yüzünden ölümle sonuçlandı

Kreş öğretmeni Kevser Çuhadar (23), özel hastanede safra kesesi ameliyatında yanlışlıkla bağırsağı kesildiği için hayatını kaybetti. Çuhadar ailesi, ameliyatı yapan Doktor A.Y. hakkında ihmali iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Safra kesesi ameliyatı ihmal yüzünden ölümle sonuçlandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan kreş öğretmeni Kevser Çuhadar, safra kesesindeki taşı aldırmak için 3 Eylül'de ilçedeki özel hastanede ameliyat oldu. Tansiyon ve nabzının normale dönmemesi nedeniyle ertesi gün bir ameliyat daha geçiren Çuhadar, durumunun ağırlaşması üzerine 7 Eylül'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Yolda 7 kez kalbi duran Çuhadar, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çuhadar hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti (DHA)Çuhadar hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti (DHA)

2 AYLIK BEBEĞİ VARDI
Geçen yıl evlenen ve 2 aylık bebeği olan Kevser Çuhadar'ın ailesi, ihmali olduğu gerekçesiyle ameliyatı gerçekleştiren Doktor A.Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çuhadar hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti Çuhadar hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti


BAĞIRSAĞI İKİ YERDEN DELMİŞİM DEDİ

Kevser Çuhadar'ın annesi Durhanım Çetinkaya, Safra kesesinde taş vardı. 15 gün önce de sancı gelmiş. Hastaneye gitti; orada, 'taş var' demişler. İşe başlayacaktı, 'beklemeyim' dedi. 3-4 aydır doğum iznindeydi ve ekimde işe başlayacaktı. Çok basit bir ameliyat diye gitti; ameliyata aldılar, çıkmasını bekliyorduk ama çıkamadı ameliyattan. 'Tansiyonu düşmüş' dediler. 45 dakikalık ameliyat 2 saat sürdü. Kevser'i getirdiler, hiç gözünü açamadı. 'Kan değerleri düşmeye başladı' dediler. Doktora sorduk, 'Hocam çocuğun neyi var' dedik. 'Herhalde göbekte ufak bir kesik mi yaptım, ne yaptım. Damarda muhakkak kanama var' dedi. Öyle geçiştirdi bizi. O gece çocuğum hiç ayılmadı. Doktor tomografi istemiş. Ondan sonra doktor, 'Ben bir şey göremedim, açık ameliyat yapacağım' dedi. Biz, 'Hocam, Ankara'ya götürelim' dedik. O da, 'Ankara'ya götürürseniz tehlikeli olur, iç kanaması var, ben Ankara'dan bir doktor arkadaşı çağıracağım' dedi. Bizi inandırdılar, ameliyata aldı. Çocuğum ameliyattan 3 saatte çıktı. 'Bağırsağı iki yerden delmişim, ben onu çok güzel bir şekilde dezenfekte ettim, diktim, hiçbir şeyi kalmadı. Yarın Kevser ayağa kalkar, hatta 2-3 saat sonra' dedi. Akşam oldu Kevser hala kendinde değil; 'Anne ben ölecek miyim' dedi. Sonra doktor geldi, sakin bir şekilde 'Gerekeni yapıyorum' dedi. Ondan sonra benim çocuğum ona, 'Ben ölecek miyim' dedi. Doktor durdu durdu, 'Allah rahmet eylesin deriz sana' dedi. Bunu diyen doktor. Ah kameralar olsa da şahit olsa ama odalarda kamera yok. Çocuğun dudakları morardı, tırnakları morardı. Attılar ambulansa, yolda bozulmuş ambulans. Şehir hastanesinden ambulans istemişler. 7 sefer kalbi durmuş 8'incide dayanamadı. Bugün hastaneyi aradım, 'Doktor göreve başladı mı' dedim, 'başladı' dediler. Elim ayağım titredi, çok kötü oldum. Gül gibi yavrumu benim elimden aldı dedi.

Kevser Çuhadar hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti (DHA) Kevser Çuhadar hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti (DHA)

'DOKTORLUKTAN ALINMASINI İSTİYORUM'

Nihat Çuhadar ise eşi Kevser'in büyük bir rahatsızlığı olmadığını söyleyerek, Bir kere ağrısı oldu hastaneye gittik. 'Safra kesesi ameliyatı olması lazım' dediler. Sonra biz, 'Sezaryen ameliyatı oldu, bir sıkıntı olur mu' dedik. Doktor 'Yok, hemen yaparım, 4 saat sonra da emzirebilirsiniz' dedi. Biz de doktora güvendik, ameliyatımızı olduk. Zaten basit bir ameliyattı. Başımıza bunların geleceğini bilemedik. Yani biz yürüyerek gittik ama ölü bir şekilde çıktık. 1,5 sene oldu daha evleneli, 2 aylık çocuğumuz var. Annesiz kaldı. Hastaneden ve doktordan şikayetçiyiz. Hastanenin kapatılmasını istiyorum. Doktorun da ceza almasını istiyorum. Başka bebekler annesiz kalmasın diye doktorluktan alınmasını istiyorum. Herhangi bir hastanede olsaydı hiçbir zarar görmeyecekti. Bizi hastane ve doktor çok mağdur etti diye konuştu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELMEDİ
Doktor A.Y.'nin hastanedeki görevine devam ettiği belirtilirken, hastane yetkilileri olayla ilgili açıklama yapmadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber'de! Enflasyon mücadelede yeni aşama ne olacak?
TAKVİM ne dediyse o! CHP'de 21 Eylül öncesi halef-selef teması... Özgür Özel Murat Emir'in evinde Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?
Borsa İstanbul
Gürsel Tekin'den dikkat çekici açıklamalar! "Partinin içine FETÖ sızdı" | CHP’yi yok edecekler
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | 27 yıl sonra gelen itiraf
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Firari baronlardan milyarlık kaçakçılık | Patron kardeşler 5 gündür firari
Türk Telekom
Balkanlardan soğuk hava geliyor: Yorganları çıkarın! İstanbul'da günlerce sürecek sağanak alarmı verildi | 17 Eylül Meteoroloji hava durumu
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ipucu geldi! 18 bin TL'yi aşması bekleniyor: İşte emekliye enflasyon zammında 4 formül
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'ya sert tepki: Soykırım şebekesinin başkanının sözleri yok hükmündedir
CHP'de şaibe kavgası | Yolsuzluk çetesinin sözcüsü Halk TV Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Avukatı firari Cafer’i bombaladı: Peşindeyim müptezel
İzmir'de sokaklar çöplüğe döndü! Bakanlık halk sağlığını tehdit eden pislik nedeniyle 4 ilçedeki sorunu çözdü | Harmandalı'na geçici çöp izni
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzlukta flaş gelişme! 26 tutuklama | Aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu da var
12 Dev Adam İstanbul'da kutlama yaptı: Çok gururluyuz
8 milyon lira verip garsonluk yapıyorlar! Türk sosyetesi sıraya girdi: 200 başvurudan 10 öğrenci kabul edildi
Ankara kılıç gösterdi CIA'in "kuduz köpeği" havladı! Rubin Trump'tan "Türkiye kısıtlama" istedi... Başkan Erdoğan ve ailesine dil uzattı
Trabzonspor'da sakatlar ve cezalılar Fatih Tekke'nin elini kolunu bağladı: Okay Yokuşlu'nun kırmızısı planları bozdu
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan "mutlak butlan" yorumu: Mahkeme kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki görevine dönmesi gerekir
Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız"
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | Dışişleri: Soykırımın yeni aşaması