Safi Arpaguş kimdir, kaç yaşında? Yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş aslen nereli, evli mi? Yaptığı görevler...

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre Diyanet İşleri Başkanlığı görevine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri uyarınca gerçekleştirildi. Peki yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı hakkında merak edilenler.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Peki Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte detaylar.

PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?

1967 yılında Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Safi Arpaguş, ilk ve orta öğreniminin ardından 1985'te Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde sürdüren Arpaguş, 1990 yılında fakülteden başarıyla diplomasını aldı.

Akademik Hayatın İlk Adımları

1992'de aynı fakültede araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlayan Arpaguş, 1994 yılında yüksek lisansını, 2001'de ise doktorasını tamamladı. İslam tasavvuf tarihi üzerine yoğunlaşan çalışmalarıyla kısa sürede dikkat çekti.

Doçentlikten Profesörlüğe

2008 yılında doçent, 2014'te ise profesör unvanını kazanan Safi Arpaguş, 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini üstlendi. Bu süreçte hem akademik çalışmaları hem de idari sorumlulukları bir arada yürüttü.

İstanbul Müftülüğü Görevine Atanması

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15 Ekim 2021'de İstanbul Müftüsü olarak atanan Prof. Dr. Arpaguş, aynı zamanda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de sürdürdü.

Çalışma Alanları ve Eserleri

İslam tasavvuf tarihi, kavram ve kurumları üzerine yoğunlaşan Arpaguş, özellikle Mevlânâ Celaleddin Rûmî, Mesnevî ve Mevlevîlik alanlarında önemli çalışmalar kaleme aldı. Akademik birikimini geniş bir okuyucu kitlesiyle buluşturan eserlerinden bazıları şöyle sıralanıyor:

Mevlana ve İslam

Mevlevilik'te Manevi Eğitim

Hüseyin Azmi Dede; Risaleler

Aziz Mahmud Hüdayi, Sohbetler

Ahmed Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi (Heyet, I-XIII)

İsmail Rüsuhi Ankaravi, Minhacü'l-Fukara

Tahirü'l-Mevlevi, Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi

Manevi Mirasın İzinde

Prof. Dr. Safi Arpaguş, hem akademik çalışmalarında hem de idari görevlerinde tasavvufun tarihi mirasını günümüze taşıma çabasıyla öne çıkıyor. Mevlânâ ve Mevlevîlik üzerine yaptığı araştırmalar, ilahiyat camiasında ve toplumda geniş yankı bulmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Arpaguş'un aile hayatına ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış resmi bir bilgi bulunmuyor.

