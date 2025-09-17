Safi Arpaguş kimdir, kaç yaşında? Yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş aslen nereli, evli mi? Yaptığı görevler...

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Peki Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte detaylar.
PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?
1967 yılında Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Safi Arpaguş, ilk ve orta öğreniminin ardından 1985'te Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde sürdüren Arpaguş, 1990 yılında fakülteden başarıyla diplomasını aldı.
Akademik Hayatın İlk Adımları
1992'de aynı fakültede araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlayan Arpaguş, 1994 yılında yüksek lisansını, 2001'de ise doktorasını tamamladı. İslam tasavvuf tarihi üzerine yoğunlaşan çalışmalarıyla kısa sürede dikkat çekti.