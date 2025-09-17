Safi Arpaguş kimdir, kaç yaşında? Yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş aslen nereli, evli mi? Yaptığı görevler...

(Takvim Foto Arşiv)

Doçentlikten Profesörlüğe

2008 yılında doçent, 2014'te ise profesör unvanını kazanan Safi Arpaguş, 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini üstlendi. Bu süreçte hem akademik çalışmaları hem de idari sorumlulukları bir arada yürüttü.

İstanbul Müftülüğü Görevine Atanması

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15 Ekim 2021'de İstanbul Müftüsü olarak atanan Prof. Dr. Arpaguş, aynı zamanda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de sürdürdü.