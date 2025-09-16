Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" ile "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik" de yapılan değişiklik Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yönetmeliklerde yapı müteahhitleri ile şantiye şeflerinin çalışma kriterlerinde bazı değişiklikler yapıldı.

Yapı müteahhitliği ve şantiye şefliği mevzuatlarında değişiklik yapıldı | Şantiye şeflerine dijital defter zorunluluğu getirildi (takvim foto arşiv)

YAPI KOOPERATİFLERİNİN GEÇİCİ YETKİ BELGESİ İLE YAPABİLECEKLERİ İŞLER YENİDEN TANIMLANDI

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik'te de değişiklik yapıldı. Yapı müteahhitlerinin yeterlik belgelerini şirket bölünme ve şirkete ortak olma hallerinde de kullanabilmelerine yönelik kurallar eklendi. Yapı kooperatiflerinin geçici yetki belgesi ile yapabilecekleri işler yeniden tanımlandı. Kooperatifler artık ortalama yapı alanı 10 bin metrekareye kadar olan inşaatları yeterlik sistemine tabi olmadan geçici belge ile üstlenebilecek. Yapı müteahhitleri ve altyükleniciler daha önce yaptıkları işlerden elde ettikleri yapı ruhsatı ve kullanma izin belgelerine dayalı iş deneyimlerini yıl sonuna kadar doğrudan kullanabilecek.