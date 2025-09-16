Türk okçuluğu hem sağlık hem başarı getirdi

İki defa beyin tümörü ameliyatı geçirmesi nedeniyle refleks kaybı yaşayan 17 yaşındaki Gülkara, Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Erdal Kalkan'ın önerisiyle dikkat ve denge gerektiren bir spor dalı olduğu için okçulukla ilgilenmeye başladı. Meram Belediye Spor Kulübü Okçuluk Eğitmeni Murat Ertuğrul ile yaklaşık 8 ay yoğun antrenman gerçekleştirip okçulukta kendini geliştiren Gülkara, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun (TGTOF) düzenlediği 2025 Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri'nin genç erkek kategorisinde altın madalya elde etti. Yaptığı sporla hastalığın olumsuz etkilerini azaltan Gülkara, okçuluk eğitmeniyle çalışmaları disiplinli şekilde gerçekleştirdiğini söyledi. İlk zamanlar çok zorlandığını anlatan Gülkara, "Yavaş yavaş yapmaya başladım ve başardım. Sonunda oldu. Reflekslerimde sıkıntı yaşıyordum, sağ tarafım hızlı değildi. Sol elim geliştiğinde de mutlu oldum. Sağ elimi kullanabiliyorum diye şükrettim. Hocamla birlikte başardık, pes etmedik." dedi.