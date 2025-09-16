PODCAST CANLI YAYIN

Muhtar rüşvet isterken suçüstü yakalandı!

İstanbul’da bir muhtar, adres belgesi için 2 bin lira rüşvet isterken suçüstü yakalandı; hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul'da yaşayan Sima A., adres belgesi için muhtarlığa gitti. İfade tutanağına göre Muhtar Miraç G., adres belgesi için 2 bin lira rüşvet istedi. Muhtar, paranın ödenmemesi halinde işlemlerin 2-3 hafta gecikeceğini belirtti. Sima A., muhtarın verdiği tepki sonrası soluğu karakolda aldı. 2 bin lira isteyen Muhtar Miraç G., isteği yerine getirilmeyince kaydı gerçekleştirmedi. Sima A. ihbarda bulununca muhtar, polis operasyonuyla suçüstü yakalandı. Tutuklanan muhtar hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

