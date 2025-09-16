PODCAST CANLI YAYIN

Libya'daki tarafları Türkiye barıştırdı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Birlik Hükümeti ile Rada silahlı grubu arasında aylardır devam eden anlaşmazlık Türkiye'nin arabuluculuğunda sonuçlandı. Taraflar Türkiye’nin "Libya’nın birliğini" önceleyen yaklaşımı nedeniyle Başkan Erdoğan’a da teşekkür etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın son dönemde gerçekleştirdiği Libya ziyaretleri sonuç verdi.

Edinilen bilgiye göre, Trablus'ta uzun süredir süren askeri gerginlik uzlaşıyla sonuçlandı. Bu süreçte Milli İstihbarat Teşkilatı, Libya sahasında tüm tarafların dahil edildiği çok boyutlu çalışmalar yürüttü.

UZLAŞMA SAĞLANDI
Taraflar arasındaki diyalog, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın 4 Haziran'da Trablus'a gerçekleştirdiği ziyaret ile yoğunlaştı. Türk yetkililerin öncülüğünde eylül ayına kadar devam eden diyalog sürecinde 13 Eylül itibarıyla netice alındı. İhtilaflı taraflar arasında çatışmasızlık noktasında uzlaşıya varıldı.

Libyalı taraflar, söz konusu sürecin ancak Türkiye'nin öncülüğünde aşılabileceğine başından beri inandıklarını vurgulayarak, Türkiye'nin Libya'nın birliği ve istikrarına dair ortaya koyduğu iradeye minnettar olduklarını dile getirdi.


BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Libya'nın hem batı hem de doğu bölgesindeki kanaat önderleri, bu ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını açıkladı. Kanaat önderleri çeşitli mecralarda yaptıkları açıklamalarda, Türkiye'nin "Libya'nın birliğini" önceleyen yaklaşımı nedeniyle Başkan Erdoğan'a da teşekkür etti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Danışmanı Ziyad Dagim de Libya'nın doğu ve batı bölgeleri arasında yaşanan siyasi ve askeri ayrışmanın Türkiye'nin arabuluculuğu ve uzlaşıda sağladığı garantörlük çabaları ile sonuçlandığını dile getirdi.

Bu kapsamda her iki tarafın da güven duyduğu yegane ülkenin Türkiye olması uluslararası arenada da dikkati çekti.

TRABLUS'TAKİ ASKERİ GERGİNLİK

Libya'nın başkenti Trablus'ta Mayıs ayı başlarında Ulusal Birlik Hükümeti güçleri ile Libya Başkanlık Konseyine bağlı Rada silahlı grubu arasında çatışma yaşanmış 12 Mayıs'ta taraflar ateşkes ilan etmişti.

Mayıs ayından eylül ayına kadar hükümet güçleri ile Rada arasındaki anlaşmazlık çözülememiş kentte askeri tırmanış devam etmişti. Taraflar uzlaşamadığı için başkente sürekli askeri yığınak yapılmıştı.

Trablus'taki gerginlik Türkiye'nin arabuluculuğu ile uzlaşı ile sonuçlandı ve 13 Eylül'de sosyal medya paylaşımlarında Rada grubunun kontrolünde olan Mitiga Uluslararası Havalimanı'na Genelkurmay Başkanlığı güçlerinin giriş yaptığı görüldü.

