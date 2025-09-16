Kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya devam edildi. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, davacı vekilinin tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğinden karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.



KATILAN KATILMAYAN

Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ve Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesine müzekkere yazarak karar ve gerekçeli kararının dosyaya kazandırılmasına hükmetti. Ayrıca mahkeme, CHP'den 21 Eylül'de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultayına ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının seçimde oy kullanan ve kullanmayan seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesinin istenmesine ve İstanbul il kongresinde seçime katılan, katılmayan, oy kullanan kullanmayan delege listesinin istenmesine karar verdi. Duruşma, 24 Ekim 2025'e ertelendi.



'24 EKİM'DEN ÖNCE İŞİ BİTİRİN'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, davanın başladığı saatte, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı. Edinilen bilgiye göre; işte bu nedenle CHP yönetimi, 39. Olağan Kurultay sürecini hızlandırma kararı aldı. Parti yönetimi, 24 Ekim'e ertelenen dava öncesinde süreci tamamlamak istiyor. Özgür Özel'in talimatıyla ilçe kongrelerinin hızlı bir şekilde tamamlanacak, ardından il kongrelerine geçilecek. CHP, 24 Ekim tarihinden önce 39. Olağan Kurultay takvimini açıklamayı planlıyor. Bu takvimin açıklanmasıyla birlikte Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından bin 260 delegenin listesi askıya çıkmış olacak.



AKŞAM OLUNCA EVİNE BÖYLE GİTTİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, davanın ertelenmesinin ardından evinden çıkarak ofisine geçti. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Yürütülen soruşturmalarla ilgili Sayın Genel Başkanımızın hiçbir bilgisi olmadı. Israrlı bir biçimde partiye zarar verecek her yaklaşımın ötesinde durmaya çalıştı. Ancak anlaşılmadı. Kurultay davasıyla hiçbir ilgimiz yok. Kurultay davasına ya da dava süreçlerine ilişkin beklentimiz de yok, bir değerlendirmemiz de yok" dedi