Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem gözaltına alınmıştı! Mahkemeden flaş karar

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, ahlak sınırlarını zorlayan açıklamasıyla büyük tepki çekmişti. Ekonomik sıkıntıyı bahane olarak sunarak fuhşu normalleştirmeye çalıştığı için gözaltına alınan Merve Göntem adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) hakkında "toplum değerlerine karşı saldırı, küçümseme veya aşağılama" suçuyla inceleme başlatılan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Göntem hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla polis ekipleri Göntem'i Cihangir'de yaşadığı evde gözaltına aldı.

AVUKATI KONUŞTU

Emniyete götürülen Göntem'in avukatı Giray Kemer, suç isnadını henüz öğrenemediklerini ancak Göntem'in Çıplak dizisinde yazdığı karakter hakkında 4 yıl önce yaptığı konuşmanın yeniden gündem olmasının ardından gözaltına alındığını söyledi:

Müvekkilim Merve Göntem, birkaç gündür hakkında yürütülen sosyal medya linciyle bağlantılı olarak bu akşam saatlerinde evinden alınıp emniyete götürülerek gözaltına alınmıştır. Senaryosunu yazdığı ve dijital medya platformunda yayınlanan 'Çıplak' adlı dizi filmdeki kurgusal bir karakter hakkında bundan dört yıl önce sosyal medya platformunda sorulan bir soruya istinaden verdiği durum tespiti niteliğindeki bir cevap, bağlamından koparılarak, kesilip biçilerek yeniden dolaşıma sokulmuş, sanki müvekkilin kendi fikirleriymiş, şahsi hayatında bu görüşleri savunuyormuş gibi kamuoyuna servis edilmiştir. Bu maksatlı paylaşımlar üzerinden müvekkil ağır hakaretlere uğramış ve sistematik bir linç kampanyasının hedefi haline getirilmiştir.

ADLİ KONTROL VE YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI
Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Göntem, bugün Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcı adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla talebiyle Merve Göntem'i Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.

Mahkeme, Merve Göntem'i adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

MERVE GÖNTEM NE DEMİŞTİ?
Göntem 4 yıl önce verdiği röportajda ahlaksızlığı normalleştirerek ekonomik sıkıntıya bağlayıp şu skandal açıklamalarda bulunmuştu:

"Kızlar hayallerini gerçekleştirmek için kendilerine eğlenceli bir yol bulmuş. Para karşılığı seks yapıyorlar, bunda ne var ki. Onlara bu motivasyonu ülke şartları veriyor."

RTÜK'TEN TEPKİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ailenin, milletin en sağlam dayanağı, örf ve adetlerin, milli ve manevi değerlerin ise vatandaşları birbirine kenetleyen en güçlü bağlar olduğunu belirtti.

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin, bu değerlerin devlet ve millet için taşıdığı önemin en açık göstergesi olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

GEREĞİ YAPILACAK
"Unutulmamalıdır ki aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır.

Halkımız müsterih olsun, Üst Kurul özellikle 'Aile Yılı' vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir."

Şahin, bugüne kadar yayınlarında aile kurumuna, örf ve adetler ile milli manevi değerlere özen gösteren tüm yayıncı kuruluşlara teşekkür ederek, bu duyarlılığın artarak sürmesini temenni ettiklerini ifade etti.

