Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem gözaltına alınmıştı! Mahkemeden flaş karar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) hakkında "toplum değerlerine karşı saldırı, küçümseme veya aşağılama" suçuyla inceleme başlatılan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin yeni gelişme yaşandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Göntem hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılığın talimatıyla polis ekipleri Göntem'i Cihangir'de yaşadığı evde gözaltına aldı.
AVUKATI KONUŞTU
Emniyete götürülen Göntem'in avukatı Giray Kemer, suç isnadını henüz öğrenemediklerini ancak Göntem'in Çıplak dizisinde yazdığı karakter hakkında 4 yıl önce yaptığı konuşmanın yeniden gündem olmasının ardından gözaltına alındığını söyledi:
Müvekkilim Merve Göntem, birkaç gündür hakkında yürütülen sosyal medya linciyle bağlantılı olarak bu akşam saatlerinde evinden alınıp emniyete götürülerek gözaltına alınmıştır. Senaryosunu yazdığı ve dijital medya platformunda yayınlanan 'Çıplak' adlı dizi filmdeki kurgusal bir karakter hakkında bundan dört yıl önce sosyal medya platformunda sorulan bir soruya istinaden verdiği durum tespiti niteliğindeki bir cevap, bağlamından koparılarak, kesilip biçilerek yeniden dolaşıma sokulmuş, sanki müvekkilin kendi fikirleriymiş, şahsi hayatında bu görüşleri savunuyormuş gibi kamuoyuna servis edilmiştir. Bu maksatlı paylaşımlar üzerinden müvekkil ağır hakaretlere uğramış ve sistematik bir linç kampanyasının hedefi haline getirilmiştir.