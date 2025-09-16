İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zamlar insaf sınırını aştı. İstanbullular dün zamlı tarifeyle ulaşımı kullanmaya başladı. Yıl başında yapılan yüzde 35'lik zammın ardından önceki gün yapılan yüzde 30 zamla birlikte 6 yıllık oran 11 katı aştı. Zamlara gerekçe olarak gösterilen akaryakıt fiyatları ise bunun yarısında yani 6 katta kaldı. Mazot fiyatı 2019'da 6.98 liradan 54 liraya çıkarken, tam bilet fiyatı 2.6 liradan 35 lira oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi; otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasını içeren teklifi oy çokluğuyla kabul etmişti. Yeni tarifeler dünden itibaren uygulanıyor.



AK PARTİ GRUBU'NDAN MUHALEFET ŞERHİ

AK Parti Grubu, zam teklifine muhalefet şerhi koydu. Şerhte, "Ocak 2025'te yapılan yüzde 35'lik zammın yeterli olduğu, yeni bir zammı gerektirecek ekonomik gerekçenin bulunmadığı" ifade edildi. İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB Meclisi'nde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "2019'da ulaşımı ve suyu ucuzlatacağız sözünü verdiniz. Ne söylediyseniz aksini yaptınız. İBB tarihinde suya en fazla zammı siz yaptınız. İEET'yi hiç otobüs bakımı yapmamış firmaya verirseniz böyle olur.





'U' LOGOLU METROLAR ESKİ FİYATTAN

AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir de NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, dün itibarıyla İstanbul'da yürürlüğe giren ulaşımda yüzde 30'luk zamla ilgili değerlendirmesi ve 'U' logolu metrolarla Marmaray'da bu zammın geçerli olmayacağını söyledi. Özdemir açıklamasında şunları söyledi:



"Normal şartlarda yılda bir kez zam yapılırken, CHP'li İBB yönetimi bu teamülleri de çiğnemiş durumdadır. 15 Ocak'ta, 2025 yılı için geçerli olmak üzere zaten yüzde 35 oranında bir zam yapılmıştı. Şimdi, aradan yalnızca 8 ay geçmişken ve yeni bir gerekçe yokken, 15 Eylül'den itibaren geçerli

olmak üzere toplu ulaşıma yüzde 30'luk yeni bir zam yapıldı. 6 yılda toplu ulaşıma yüzde 1246 zam yaptılar. Hani ulaşımı senbolik bedellere indireceklerdi? Üstelik her gün arıza yapan, vatandaşlarımızı yolda bırakan, itilmek suretiyle hareket ettirilen otobüsler İstanbul'un manzarası haline geldi. İstanbullular bilsinler ki, bu zam Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız'ın işlettiği hatlarda, yani "U" logolu metrolarda ve Marmaray'da geçerli olmayacak. İstanbul sahipsiz değildir.

KABUL EDİLEN ZAM TEKLİFİNE GÖRE:

Tam elektronik bilet: 27 liradan 35 liraya Mavi Kart aylık abonman: 2.120 liradan 2.748 liraya...



DENİZ ULAŞIM ÜCRETLERİ: Üsküdar/ Eminönü: 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy/Eminönü/ Beşiktaş: 49,40 liraya, Bostancı/ Adalar: 100,45 liradan 130,22 liraya...



TAKSİ TARİFELERİ: Taksimetre açılış ücreti: 42 TL'den 54,50 TL'ye çıktı. Kilometre başı ücret: 28 liradan 36,30 liraya çıktı. Saatlik zaman tarifesi: 350 liradan 453,71 liraya... Kısa mesafe ücreti: 135 TL'den 175 liraya.



MİNİBÜS ÜCRETLERİ: 0–4 km: 25 TL liradan 32,50 liraya, 4–7 km: 26 liradan 34 liraya, 7–11 km: 27 liradan 35 liraya 11–15 km: 28 liradan 36 liraya, 15–20 km: 30 liradan 39 liraya, Öğrenci ücreti: 16 liradan 21 liraya...



OKUL VE PERSONEL SERVİSİ ÜCRETLERİ:

0–1 km okul servisi: 2.605 liradan 3.376 liraya,,, Personel servisi: 1.355 TL'den 1.757 TL'ye çıkarıldı