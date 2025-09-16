Isparta'daki ahlaksızlara soruşturma

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Isparta'da 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı, hem kaydedilen uygunsuz görüntüler hem de çevrede oluşan gürültü nedeniyle tepki topladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren modifiyeli ve güçlü ses sistemine sahip araçlar ile klasik araçların çıkardığı yüksek ses, fuar alanının çevresinde yaşayan mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı.



Isparta Valiliği soruşturma başlattı (DHA)



Tepki çeken görüntülere ilişkin Isparta Valiliği, açıklama yaptı. Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde geçen hafta sonu düzenlenen Modifiye Araç Fuarı esnasında çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan gayriahlaki görüntülerle ilgili olarak, adli makamlara yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan adli soruşturma devam etmektedir" denildi.