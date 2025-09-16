PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri'nden Süveyda açıklaması: Yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Suriye’nin güney vilayetlerinden olan Süveyda hakkında açıklanan yol haritasını memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, "Suriye'nin güney vilayetlerinden Süveyda'da suhuletin muhafaza edilmesi, istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrarlanmaması amacıyla açıklanan yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

"YOL HARİTASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"
Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye'nin güney vilayetlerinden Süveyda'da suhuletin muhafaza edilmesi, istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrarlanmaması amacıyla açıklanan yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Türkiye; toprak bütünlüğü, birlik ve egemenliğe saygı ilkeleri temelinde, Suriye'yi oluşturan tüm unsurların huzur, güvenlik ve istikrar içinde yaşamasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

