Dışişleri Bakanlığı , "Suriye'nin güney vilayetlerinden Süveyda'da suhuletin muhafaza edilmesi, istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrarlanmaması amacıyla açıklanan yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri'nden Süveyda açıklaması: Yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz (AA)

"YOL HARİTASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Türkiye; toprak bütünlüğü, birlik ve egemenliğe saygı ilkeleri temelinde, Suriye'yi oluşturan tüm unsurların huzur, güvenlik ve istikrar içinde yaşamasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.