Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kırgızistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Kırgızistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12’nci Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Hükümet Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Kırgızistan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Kırgızistan'a gidecek.

Yılmaz, programları kapsamında ilk gün, Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde yer alan Ürkün Anıtı'nı ve Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret edecek. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilecek Yılmaz, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin (KTMÜ) 30. Yıl Dönümü Konserine katılacak ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

Cevdet Yılmaz, ziyaretinin ikinci günü 18 Eylül'de, Bişkek'te, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile görüşecek, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı ile KEK Protokolü imza törenine iştirak edecek.

Aynı gün Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'na katılacak Yılmaz, KTMÜ'yü ziyaret edecek, Türk Devletleri Teşkilatı'na Üye Devletlerin Hükümet Başkanları/Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısına katılacak ve bu kapsamda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile yapılacak ortak toplantıda yer alacak.

