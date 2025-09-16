Çocuklarının yanında adama tokat atan maganda gözaltına alındı

Kocaeli'de iki çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba, süratli bir şekilde yanlarından lüks aracıyla geçen kişiyi sözlü olarak uyardı. Babanın tepkisi üzerine öfkelenen O.C., aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti. Araçtan indi, çocukların yanında duran babanın boğazını sıkarak tokat attı. Sosyal medyadan tepki yağdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Babaya tokat atan O.C. (33), polislerimiz tarafından yakalandı" dedi.



Maganda sürücü, çocukların önünde babaya tokat attı