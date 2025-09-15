Togg T10F dört farklı versiyonuyla satışa çıktı! Fiyatları belli oldu: En düşük model ne kadar?

Opsiyonlar Versiyon Opsiyon Fiyatları Teknoloji ve Konfor Paketi V1 40.000 ₺ Kış Paketi V2 30.000 ₺ Akıllı Destek Paketi V2 30.000 ₺ 19 İnç Jantlar V1 40.000 ₺ Krem Renkte, Suni Deri Koltuklar V2 50.000 ₺ Panoramik Cam Tavan V1, V2 40.000 ₺ Meridian Premium Ses Sistemi V2 50.000 ₺ Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar V2 50.000 ₺



TOGG'UN YENİ MODELİ T10F'İN ÖZELLİKLERİ NELER?



Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), fuarın basın gününde yerli ve yabancı gazetecilere, yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini tanıttı. "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan TOGG, bugün küresel vizyonunu pekiştiren önemli bir kilometre taşına daha ulaşmış oldu.

T10F'in özellikleri (AA) DÖRT FARKLI VERSİYON, 3 FARKLI DONANIM SEÇENEĞİ



T10F, dört farklı teknik versiyon ve V1E, V1 ve V2 olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak. V1E Standart Menzil (RWD), V1 Uzun Menzil (RWD), V2 Uzun Menzil (RWD) ve V2 AWD (çift motorlu, dört çeker) seçenekleri bulunacak. 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonlarına sahip olacak araç, 350 kilometreye ve 623 kilometreye varan menziller sunacak. 700 Nm tork üreten çift motorlu T10F AWD (dört çeker) versiyonu ise 88,5 kWh bataryasıyla 523 km WLTP menzile ulaşacak.

Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni satışa çıkan modeli teslim edildi. (AA) T10F'te uzaktan güncellemelerle (OTA: over-the-air) sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri yer alıyor. T10F 7 adet hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısıyla her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor.

Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni satışa çıkan modeli teslim edildi. (AA) Aracın, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazı gibi özellikleri bulunuyor. T10F, aynı zamanda V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak sunuyor. T10F, hızlı şarjla 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.