PODCAST CANLI YAYIN

Karar Resmi Gazete'de | 27 mülki amir birinci sınıfa yükseltildi!

İçişleri Bakanlığı tarafından 27 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Karar Resmi Gazete'de | 27 mülki amir birinci sınıfa yükseltildi!

İçişleri Bakanlığı tarafından 27 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar Resmi Gazete'de | 27 mülki amir birinci sınıfa yükseltildi (AA)Karar Resmi Gazete'de | 27 mülki amir birinci sınıfa yükseltildi (AA)

Söz konusu karar ile Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Amasya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, Mülkiye Müfettişi Zafer Yiğit, Avanos Kaymakamı Osman Bilici, Sakarya Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, Bulancak Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Aksaray Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Mülkiye Müfettişi Hamza Türkmen, Gümüşhane Vali Yardımcısı Serhat Doğan, Diyarbakır Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Mülkiye Müfettişi Emre Yalçın, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Mülkiye Müfettişi Yakup Güven, Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Nur Sevinç Özbek Çakas, Tekirdağ Vali Yardımcısı Musa Aydemir, Mülkiye Müfettişi Arif Oltulu, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Mülkiye Müfettişi Bayram Türker, Aksaray Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk, Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu, Van Vali Yardımcısı Tuğba Polat ve Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Katar'da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!
26 farklık bozgun hazımsızlık yaptı! Yunan basketbolcu Giannis Antetekounmpo'dan kutsalımız Türk bayrağına küfür | Tepkiler peş peşe...
Borsa İstanbul
Bay Kemal "Olağan" yolları kovalıyor! 21 Eylül'de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP'li vekilin evinde görüşecek?
Elazığ'da gökyüzünde iki büyük patlama: Nedeni belli oldu | Patlama sesi güvenlik kamerasında
DOHA zirvesi bildirisi yayımlandı: İslam dünyasından terör devleri İsrail'e 25 maddelik sert tepki
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheliye tutuklama Tekdağ'a ev hapsi
Fenerbahçe maçı sonrası tansiyon düşmedi! Trabzonspor taraftarları TFF binasında toplandı: "Ferhat Gündoğdu'yu istifaya davet ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz | "Savunma alanında tecrübelerimizi paylaşırız" mesajı
CHP'den Cumhur'a nifak sokma çabası! Hikmet Çetin Bahçeli'den "MHP-CHP koalisyonu" istedi: "Kılıçdaroğlu-Beştepe" yalanını kim söyletti?
Avrupa ikincisi A Milli Basketbol Takımı yurda döndü! Alperen Şengün'den şampiyonluk sözü: "O kupayla döneceğiz"
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama
İngiltere'den siyonistlere veto: Ünlü askeri okula İsrailli öğrenci kabul edilmeyecek
İzmir Buca Belediyesi'nde işçi grevi çığrından çıktı! Sokaklar virüs yuvası oldu! Vatandaştan tepki: Çocukları sokağa çıkaramıyoruz
CHP'nin kurultay davasında "Kılıçdaroğlu gelsin" talebi! Duruşma tutanakları TAKVİM'de: İmamoğlu ve Özel koordinasyonunda hile yapıldı
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a sert cevap
Togg T10F dört farklı versiyonuyla satışa çıktı! Fiyatları belli oldu: En düşük model ne kadar?
Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 24 şüpheli gözaltına alındı
Emekliye 4’lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM maaşları hesapladı
Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar! Yahudi aktrist Hannah Einbinder'den 'Filistin'e özgürlük' çağrısı yaptı Javier Bardem kefiyeyle geldi