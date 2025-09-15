PODCAST CANLI YAYIN

İslam ülkeleri Filistin için toplanıyor! Başkan Erdoğan'da katılacak

Gazze’de soykırım devam ederken, Türkiye’nin diplomatik çabaları da aralıksız sürüyor. Başkan Erdoğan, bugün Katar’da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı’nın devlet başkanları zirvesine katılacak

Katil Netanyahu hükümeti, İslam dünyasına saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Katar'a yönelik düzenlenen saldırının ardından Katar'ın çağrısı ile İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından devlet başkanları zirvesinin düzenlenmesi kararı alındı. Bugün Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek toplantıya Başkan Erdoğan da katılacak.

DEVLET BAŞKANLARI TOPLANIYOR
Katil Netanyahu yönetiminin 9 Eylül'de Doha'ya gerçekleştirdiği saldırı İslam dünyasında tepkiyle karşılandı. Saldırıların ardından İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından devlet başkanları toplantısı kararının alınması ile İslam dünyası temsilcileri Doha'da bir araya gelecek.

Toplantı İsrail'in saldırılara başladığı 7 Ekim sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü ortak zirvelerinin üçüncüsü olacak. Katar'da düzenlenecek zirvede, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının yanı sıra İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden soykırım faaliyetleri, işgal ve ilhak operasyonları ele alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan, bugün Doha'da dünyanın en kanlı ve dramatik sorununun çözümü için liderlerle buluşacak

