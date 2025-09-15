PODCAST CANLI YAYIN

Eski eş anne ve kıza musallat oldu! Araca GPS taktırdı

Emre Ç., eski eşi Funda K.’nin aracına takip cihazı (GPS) taktırdı. Aracın önünü kesen adam, kadına tehditler yağdırdı. Mağdur anne ve kızı yardım çağrısı yaptı: "Çok korkuyoruz. Ölmek istemiyoruz."

Dehşet dolu olay, 8 Eylül'de İstanbul Bahçeşehir'de yaşandı. Funda K. ile Emre Ç., şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 ay önce anlaşmalı olarak boşandı. 6 yaşındaki çocukları E.İ.Ç.'nin velayeti ise anneye verildi. Ancak Emre Ç., eski eşi Funda K.'yi ayrıldıktan sonra tehdit etmeye başladı. Kadının peşini bırakmayan Emre Ç., iddiaya göre evli oldukları dönemde eski eşi Funda K.'nin aracına takip cihazı (GPS) taktırdı.

KAZAYA NEDEN OLDU
Kadının her adımını takip eden Emre Ç., olay günü kızı E.İ.Ç.'yi okula götüren Funda K.'yi takibe aldı. Aracın önünü kesen Emre Ç., kadına tehditler yağdırdı. Funda K.'nin ilk evlliliğinden olan kızı Ebru Y. araçtan inerek Emre Ç. ile tartıştı. Ardından araca binen Ebru Y. ve annesi Funda K., yola devam etmek istedi. Ancak tekrar ortaya çıkan Emre Ç., Funda K.'nin önünde ani fren yaparak kazaya neden oldu. Daha sonra gözden kayboldu


'SÜREKLİ BİZİ TAKİP EDİYOR'
Funda K. ve Ebru Y. emniyete giderek Emre Ç.'den şikayetçi oldu. Ancak Emre Ç., serbest bırakıldı. Ebru Y., "Emre, 6 yıl hapis yatmış bir insan. Benim sürekli namusuma dil uzatıyor, tehdit ediyor. Annemle boşanmadan önce arabamıza GPS taktırdı ve sürekli bizim karşımıza çıkıyor, önümüzü kesiyor arabayla ve taciz ediyor, tehdit ediyor. Bana ve anneme ses olur musunuz? Biz çünkü ölmek istemiyoruz" diye konuştu.

Ebru Y., 'Emre hala dışarıda dolaşıyor. Çok korkuyoruz annemle. Daha neler yapacak, ne zaman canımızı alacak bilmiyoruz" dedi.

Funda K., eski eşi tarafından tehditler alıyor.

Funda K.'nin aracına takip cihazı yerleştirildi

