PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de yasak aşk skandalı! Takıntılı ilçe başkanından şantaj: Bunları çocuklarına gösterir internette yayarım

CHP’deki taciz, tecavüz ve yasak aşk skandalları durdurak bilmiyor. Son olarak evli ve 2 çocuk babası CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan’ın skandalı gündeme bomba gibi düştü. Arıkan’ın yasak aşk yaşadığı hemşireye videolu şantaj yaptığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'de yasak aşk skandalı! Takıntılı ilçe başkanından şantaj: Bunları çocuklarına gösterir internette yayarım

CHP'de parti yöneticilerinin taciz, tecavüz ve şantaj skandalları bitmiyor. Antalya'da, evli ve 2 çocuk babası CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan'ın (42), birlikte oldukları sırada gizlice çekip hemşire sevgilisine şantaj yaptığı videosu, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı Kaş 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına girdi.

Mehmet Vural Arıkan ve Özgür Özel (Takvim Foto Arşiv)Mehmet Vural Arıkan ve Özgür Özel (Takvim Foto Arşiv)

Dosyada müştekinin sunduğu deliller arasında WhatsApp ve SMS üzerinden gönderilen tehdit mesajları, uzun telefon görüşme kayıtları yer aldı.

Mehmet Vural Arıkan (Sabah)Mehmet Vural Arıkan (Sabah)

Mahkemeye sunulan mesajların ekran görüntülerinde, sanığın müştekiye "Sen benim menzilimsin, benimsin, senden asla vazgeçmem" şeklinde ifadeler gönderdiği görüldü.

Mehmet Vural Arıkan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek (Takvim Foto Arşiv)Mehmet Vural Arıkan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek (Takvim Foto Arşiv)

HTS kayıtlarının incelenmesiyle birlikte sanık ile müşteki arasında neredeyse her gün 4 ila 5 saat süren telefon görüşmeleri yapıldığı da ortaya çıktı.

CHP'li başkanın şantaj mesajları (SABAH)CHP'li başkanın şantaj mesajları (SABAH)

Mahkeme tutanaklarında bu görüşmelerin, sanığın iddia edilen takıntılı davranışlarını destekler nitelikte olduğu kayda geçti.

SAPLANTILI BAŞKAN
Sabah'ta yer alan habere göre, Olayın mağduru 46 yaşındaki Ş. A. İse "Sürekli saplantılı mesajlarla taciz etti. Gizlice kayda aldığı görüntüleri şantaj için kullanıp, psikolojik işkence yaptı. Bu görüntülerle beni tehdit ederek, 'Benimle devam etmezsen bunları ailene yollar, çocuklarına gösteririm, internete yayarım' dedi. Defalarca "hayır" dememe rağmen zorlamaya devam etti. Rızam dışında fantezi adı altında baskı kurdu, bana zorla sözler söylettirmeye çalıştı. Hayatım altüst oldu" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'nin şaibeli kurultayı için kritik gün! Mahkeme mutlak butlan kararı mı verecek? 5 olası senaryo | Kılıçdaroğlu iki ismi ihraç edecek
Emekliye Ocak zammı netleşiyor: Kim ne kadar alacak?
İdefix
Teşekkürler 12 Dev Adam! Türkiye - Almanya: 83-88 | MAÇ SONUCU
AK Parti'ye katılım her geçen gün artıyor! AK Belediyecilik yapmak isteyen başkan sayısı 59'a yükseldi
CHP'de "kurultay" davası öncesi yumruklar konuştu! Esenyurt İlçe Kongresi karıştı: "Gürsel Tekin" kavgası
Türk Telekom
Hakan Fidan'dan İsrail uyarısı: "Amaçları ülkeleri bölünmüş vaziyette bırakmak"
Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 4 şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni şarkıcı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında müzik sorusunda elendi
Olaylı derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
PKK'nın 'Karayılan'ından "süreci bozma" tehdidi! İsrail'den medet umuyor Avrupa'dan "aman" dileniyor: "Biz çözümsüz değiliz..."
Trabzonspor'dan Ozan Ergün tepkisi: İlk perde sona erdi! "Sahadan çekilmeyi düşündük"
Yaz bitti turizmde hareketlilik yeni başladı... İşte yenilenen fiyatlar
Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji'den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur var mı?
İmralı'dan Suriye'nin doğusuna ne mesaj gitti? Öcalan kafa karıştırdı: Önce YPG'ye destek istedi sonra "birleşik Suriye" dedi
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kara parayı Habertürk ve Show üzerinden nasıl akladılar? Mehmet Kenan Tekdağ ifade vermek istemedi!
CHP'de "İstanbul" kaosu! Gürsel Tekin "Ben onun ağabeyiyim, hakkım haram olsun" deyip Özgür Özel'e saydırdı: "Bu son uyarım konuşurum"
Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio Ağlama Duvarı'nda! Dikkat çeken kipa detayı
"Can" kara parayı eğitim ve medya ile akladı! Kemal Can 875 bin TL gelirle 575 milyon dolara Habertürk'ü nasıl aldı? | "Köstebek" şüphesi