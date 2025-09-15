CHP'de yasak aşk skandalı! Takıntılı ilçe başkanından şantaj: Bunları çocuklarına gösterir internette yayarım

CHP'li başkanın şantaj mesajları (SABAH)

Mahkeme tutanaklarında bu görüşmelerin, sanığın iddia edilen takıntılı davranışlarını destekler nitelikte olduğu kayda geçti.

SAPLANTILI BAŞKAN

Sabah'ta yer alan habere göre, Olayın mağduru 46 yaşındaki Ş. A. İse "Sürekli saplantılı mesajlarla taciz etti. Gizlice kayda aldığı görüntüleri şantaj için kullanıp, psikolojik işkence yaptı. Bu görüntülerle beni tehdit ederek, 'Benimle devam etmezsen bunları ailene yollar, çocuklarına gösteririm, internete yayarım' dedi. Defalarca "hayır" dememe rağmen zorlamaya devam etti. Rızam dışında fantezi adı altında baskı kurdu, bana zorla sözler söylettirmeye çalıştı. Hayatım altüst oldu" diyerek yaşadıklarını anlattı.