CHP'de yasak aşk skandalı! Takıntılı ilçe başkanından şantaj: Bunları çocuklarına gösterir internette yayarım

CHP'de parti yöneticilerinin taciz, tecavüz ve şantaj skandalları bitmiyor. Antalya'da, evli ve 2 çocuk babası CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan'ın (42), birlikte oldukları sırada gizlice çekip hemşire sevgilisine şantaj yaptığı videosu, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı Kaş 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına girdi.
Dosyada müştekinin sunduğu deliller arasında WhatsApp ve SMS üzerinden gönderilen tehdit mesajları, uzun telefon görüşme kayıtları yer aldı.
Mahkemeye sunulan mesajların ekran görüntülerinde, sanığın müştekiye "Sen benim menzilimsin, benimsin, senden asla vazgeçmem" şeklinde ifadeler gönderdiği görüldü.